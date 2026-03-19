Líderes empresariales, ejecutivos y expertos del ecosistema tecnológico participaron en el Integra Forum, organizado por Integratel Perú, donde analizaron cómo la transformación digital se ha convertido en un proceso continuo clave para la competitividad.
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Durante la jornada, se abordaron temas como conectividad 5G, inteligencia artificial y ciberseguridad, destacando su impacto en la toma de decisiones, la productividad y la resiliencia de las organizaciones en un entorno cada vez más dinámico.