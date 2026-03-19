Omar Mariluz y Ariel Palumbo, CEO de Integratel Perú.
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  • Omar Mariluz y Ariel Palumbo, CEO de Integratel Perú.
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    Omar Mariluz y Ariel Palumbo, CEO de Integratel Perú.

  • David Huamán, Networking Product Manager de Huawei; Christian Livia, director de Tecnología de Integratel Perú; y Dante Cárdenas, CIO de Minsur.
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    David Huamán, Networking Product Manager de Huawei; Christian Livia, director de Tecnología de Integratel Perú; y Dante Cárdenas, CIO de Minsur.

  • Joseph Mori, director de Producto, Ingeniería y Operaciones de Integratel Perú; Daniel Uggino, gerente general de Joltech Perú; Pedro Romão, Business Development manager de Fortinet; y Luis Budge, CISO de Grupo UNACEM.
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    Joseph Mori, director de Producto, Ingeniería y Operaciones de Integratel Perú; Daniel Uggino, gerente general de Joltech Perú; Pedro Romão, Business Development manager de Fortinet; y Luis Budge, CISO de Grupo UNACEM.

  • Germán Fernández, director del Segmento B2B de Interatel Perú junto a Mario Gonzales, gerente general de Luz del Sur; Patricia Stuart, rectora de la Universidad de Lima; Juan Luis Kruger, CEO de Minsur; y Sebastian Arcuri, CEO de Scotiabank.
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    Germán Fernández, director del Segmento B2B de Interatel Perú junto a Mario Gonzales, gerente general de Luz del Sur; Patricia Stuart, rectora de la Universidad de Lima; Juan Luis Kruger, CEO de Minsur; y Sebastian Arcuri, CEO de Scotiabank.

  • Víctor Melgarejo, director periodístico del Diario Gestión; y Ricardo Gareca.
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    Víctor Melgarejo, director periodístico del Diario Gestión; y Ricardo Gareca.

  • Equipo Integratel Perú.
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    Equipo Integratel Perú.

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Mundo corporativo
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Líderes empresariales, ejecutivos y expertos del ecosistema tecnológico participaron en el para la competitividad.

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Durante la jornada, se abordaron temas como conectividad 5G, inteligencia artificial y ciberseguridad, destacando su impacto en la toma de decisiones, la productividad y la resiliencia de las organizaciones en un entorno cada vez más dinámico.

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