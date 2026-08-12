El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos, a través del Buró Federal de Investigaciones (FBI), y la Policía Nacional suscribieron meses atrás un acuerdo para fortalecer la lucha contra el crimen organizado transnacional.

La declaración del jefe policial se produce luego de que la presidenta Keiko Fujimori señalara que “todavía no hay un convenio firmado con Estados Unidos” y que, de concretarse, la información sería conocida en los próximos días.

Sin embargo, el acuerdo ya había sido anunciado públicamente. El 5 de junio, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, participó en la ceremonia de firma del memorando de entendimiento entre el FBI y la PNP, que contempla la creación de un equipo especial de investigaciones integrado por agentes del FBI y efectivos de la Unidad de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (GRECCO) de la Policía.

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Según Arriola, el convenio se suscribió aproximadamente hace tres meses y medio, durante la gestión del entonces presidente José María Balcázar y cuando José Zapata se desempeñaba como ministro del Interior.

“Hace tres meses y medio, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del FBI, firmó un convenio con la Policía Nacional del Perú para llevar a cabo estrategias en la lucha contra la criminalidad transnacional, contra las organizaciones de crimen que no tienen fronteras, con quienes ya se venía realizando un arduo y efectivo trabajo”, sostuvo el comandante general de la PNP.

La Policía Nacional del Perú y el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) suscribieron un Memorándum de Cooperación que permitirá fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia para enfrentar de manera más eficaz a las organizaciones criminales transnacionales. Foto: PNP

El memorando contempla cooperación en materia de tecnología, logística, entrenamiento especializado y asistencia profesional por parte de Estados Unidos.

El objetivo es fortalecer las capacidades de investigación y enfrentar organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

Refuerzan equipo FBI - PNP

Hace unos días, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, confirmó la llegada de nuevos especialistas para reforzar la unidad de enlace entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el FBI. Mediante una publicación difundida en sus canales oficiales, el diplomático destacó que esta medida se da tras sostener una reunión de trabajo con el comandante general de la PNP,Óscar Arriola, con el objetivo de intensificar las operaciones contra las redes delictivas en el territorio nacional.

En declaraciones a Canal N, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés sostuvo que el propósito es crear un equipo especial sensitivo, el cual será seleccionado dentro del personal de investigación criminal para apoyar al grupo de la Unidad de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (GRECO).

Además indicó que el alcance de esta colaboración es tratar todos crímenes relacionados a la criminalidad transnacional y no tendría injerencia necesariamente en la criminalidad nativa.

Coordinaciones con Estados Unidos

En esa línea, Óscar Arriola señaló que el ministro del Interior tiene previsto reunirse con el embajador estadounidense Bernie Navarro como parte de las coordinaciones para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El comandante general también indicó que el equipo conformado por el FBI y la PNP podrá abordar investigaciones vinculadas con los ataques contra el sector transporte. No obstante, precisó que el alcance de las intervenciones dependerá del tipo de delito y de las organizaciones criminales que sean materia de investigación y desarticulación.