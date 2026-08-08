La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunió este sábado con dl fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaúnde; y de Justicia, Ernesto Álvarez, para articular acciones frente a la criminalidad y fortalecer la persecución penal de los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Según el Ministerio Público, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, para enfrentar de manera articulada la delincuencia y contribuir a una justicia más célere y efectiva en beneficio del país.

La jefa de Estado resaltó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones para enfrentar la delincuencia y lograr una justicia más rápida y efectiva.