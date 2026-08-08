El viernes se anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México tras el salvoconducto otorgado a la exministra Betssy Chávez. El vínculo que se había roto en noviembre del 2025 genera expectativas en la ciudadanía, especialmente porque los peruanos necesitan una visa para ingresar al terreno norteamericano.

Desde la Cancillería señalaron que su labor diplomática busca la “integración profunda” en favor de la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre Perú y México. El ministro Carlos Espá, al ser consultado por la anulación de la visa, dijo: “Vamos piano a piano”.

La importancia de reabrir embajadas en lo inmediato

En palabras del canciller Carlos Espá, pese a la discusión y distanciamiento, Perú y México “son países hermanos” . “Se restablecen las relaciones a nivel de embajadores y regresamos a la normalidad, que es lo que nosotros queríamos hacer desde un principio”, añade.

La presidenta Keiko Fujimori adelanta que “en los próximos días” se designará al embajador peruano en México —mientras aguardan que Claudia Sheinbaum designe también al suyo—.

Tras la inexorable reactivación de embajadas, Estrella Peinado, profesora de la Universidad del Pacífico, sostiene que no hay un plazo estándar para aclarar si la visa continuará solicitándose a los viajeros peruanos. Sin embargo, en el ámbito educativo se dará mayor claridad para las visas de estudiantes e intercambios académicos; mientras que en las empresas, se generará mayor seguridad respecto a sus inversiones, operaciones e ingresos.

“Todo eso va a aperturarse una vez que tengamos este restablecimiento de las relaciones, designar embajador, restablecer la embajada y establecer prioridades”, concluye.

La visa no se elimina automáticamente

Peinado indica que el primer paso es retomar conversaciones y establecer nuevas condiciones para facilitar los vínculos entre ambos países, así como las prioridades.

Uno de los principales puntos de interés para los ciudadanos será conocer qué ocurrirá con la visa mexicana. Peinado aclara que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la eliminación del requisito migratorio son procesos distintos.

“Es un tema aparte. Lo que esto nos da es la posibilidad de evaluar, renegociar el tema de la visa, pero no es que se va a eliminar inmediatamente”, menciona a Gestión.

Advierte que la tensa situación migratoria en la frontera Estados Unidos-México podría ser parte de las conversaciones sobre el régimen de visas, ante la gigantesca preocupación de Donald Trump sobre la migración irregular y la trata de personas.

No obstante, Estados Unidos no tendría que tener una decisión directa sobre la política migratoria mexicana a pesar de una eventual presión de Donald Trump, debido a la autonomía de México para establecer sus propios requisitos de ingreso.

Peinado resalta que la flexibilización del régimen para los peruanos dependerá principalmente de las decisiones que adopte el Gobierno mexicano y de las negociaciones bilaterales que se desarrollen.

La designación de embajadores y la reapertura de las embajadas serán los primeros pasos. La eventual flexibilización del ingreso de peruanos dependerá de una negociación posterior. Foto: EFE