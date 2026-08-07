Este viernes, a través de un comunicado, los gobiernos de Perú y de los Estados Unidos Mexicanos, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen al Perú y a México, acordaron, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

“Los gobiernos de la República del Perú y de los Estados Unidos Mexicanos reafirman su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, se indica.

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Asimismo, la Cancillería peruana reiteró su compromiso con la diplomacia y el diálogo como herramientas esenciales para avanzar hacia un futuro de prosperidad basado en una integración profunda que privilegie la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, principios compartidos entre ambas naciones, y que inspiraron la Alianza del Pacífico.

“Me siento contento de poder anunciar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México. Luego de una serie de coordinaciones que hemos estado haciendo en los últimos días, no solamente le hemos dado el salvoconducto a la señora Betssy Chávez, sino que está próxima a aterrizar en México”, comentó este viernes el canciller Carlos Espá a Canal N.

La ex presidenta del Consejo de Ministros permanecía bajo el asilo diplomático en la embajada de México.

Espá detalló que el Ministerio de Defensa dio las facilidades de permisos para que el avión mexicano, que se llevó a Chávez, pueda aterrizar en el Grupo 8. También agradeció al gobierno de Brasil, que en representación de los intereses de México en Perú, contribuyeron en el traslado de Chávez Chino.

“La señora Betssy Chávez salió del Grupo 8 alrededor de la medianoche, hicimos las coordinación con la mayor confidencialidad posible (...) Ella abordó el avión que fue enviado por la Fuerza Aérea Mexicana y en los próximos minutos estará por aterrizar en México”, precisó el ministro Espá.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en conferencia de prensa que las coordinaciones se dieron en un diálogo que se emprendió con el nuevo gobierno de Keiko Fujimori.

“Una solicitud que nosotros hicimos. Es una acción que de buena voluntad del gobierno de la presidenta Fujimori hacia México (...) con esto, se van a restablecer las relaciones con Perú, y nosotros vamos a seguir en la defensa del presidente Pedro Castillo, el nuevo gobierno de Perú lo sabe. Bienvenida, Betssy Castillo”.

¿Por qué se rompieron las relaciones diplomáticas?

El gobierno mexicano otorgó asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo e investigada en Perú por su presunta participación en el intento de quiebre del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022. Desde Perú, se consideró ese asilo un “acto inamistoso”.

Como se recuerda, Chávez fue condenada en primera instancia por conspiración para la rebelión. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema le impuso 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022.

En otro comunicado, la cancillería señala que, con relación a la solicitud de salvoconducto formulada por el gobierno mexicano a favor de Betssy Betzabet Chávez Chino, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que no existe persecución política y que en el país impera el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a las garantías de la administración de justicia, incluyendo el debido proceso.

“Nosotros somos un gobierno institucional a nivel local e internacional. En este caso en particular domos respetuosos de la Convención de Caracas del año 1954, que los Estsdos tienen el derecho soberano de otorgar el asilo (...) un Estado otorga el asilo sin consultarle a otro Estado. El estado aislante califica el delito. Ellos consideran que se trata de un delito político”, explicó el canciller.