Abogado de Betssy Chávez pide al presidente Balcázar entregar salvoconducto para viaje a México. (Foto: Poder Judicial)
Abogado de Betssy Chávez pide al presidente Balcázar entregar salvoconducto para viaje a México. (Foto: Poder Judicial)
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Redacción Gestión
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para que pueda salir del país y viajar a México, donde se le ha concedido asilo político.

Por ello, la falta del salvoconducto le impidió recibir atención médica adecuada y oportuna.

“Por ello solicito la expedición del salvoconducto correspondiente y se otorguen las garantías necesarias para su salida segura a México, hacerlo sería un acto de humanidad, legalidad y responsabilidad histórica al que usted está llamado”, se lee en el documento.

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Como se recuerda,

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Asimismo, el juzgado ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, en el marco del proceso penal por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La defensa legal de la expresidenta del Consejo de Ministros argumentó que la falta del salvoconducto le impidió a su patrocinada recibir atención médica adecuada y oportuna. (Foto: Poder Judicial)
La defensa legal de la expresidenta del Consejo de Ministros argumentó que la falta del salvoconducto le impidió a su patrocinada recibir atención médica adecuada y oportuna. (Foto: Poder Judicial)

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