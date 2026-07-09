La defensa de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, pidió al presidente José María Balcázar que ordene la emisión de un salvoconducto para que pueda salir del país y viajar a México, donde se le ha concedido asilo político.

El abogado Raúl Noblecilla informó, mediante un escrito, fue atendida de emergencia por un médico de la residencia diplomática el 8 de julio, debido al agravamiento de sus enfermedades. Por ello, la falta del salvoconducto le impidió recibir atención médica adecuada y oportuna.

“Por ello solicito la expedición del salvoconducto correspondiente y se otorguen las garantías necesarias para su salida segura a México, hacerlo sería un acto de humanidad, legalidad y responsabilidad histórica al que usted está llamado”, se lee en el documento.

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Como se recuerda, Chávez, quien permanece en la Embajada de México desde diciembre de 2025, fue condenada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión.

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Asimismo, el juzgado ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, en el marco del proceso penal por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.