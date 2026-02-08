PJ admite recurso que busca otorgarle salvoconducto a Betssy Chávez y pueda salir del país. Foto: GEC
PJ admite recurso que busca otorgarle salvoconducto a Betssy Chávez y pueda salir del país. Foto: GEC
, recurso con el cual se busca ordenar la entrega de un salvoconducto y pueda salir del país.

Según fuentes oficiales, , y la admisión del hábeas corpus inicia la evaluación judicial de la solicitud.

La demanda, interpuesta por el ciudadano Rubén Cerpa Valdez, fue dirigida a las principales instituciones del Estado, incluidas la Presidencia de la República, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Cancillería, el PJ y el Ministerio del Interior, según reveló El Comercio.

quien habló, en noviembre de 2025, de la posibilidad de ingresar a la embajada de México en Perú para ejecutar la orden de prisión preventiva contra Betssy Chávez, quien permanece asilada.

Sin embargo, el canciller Hugo de Zela descartó, luego de estas declaraciones, cualquier posibilidad de ingresar por la fuerza a dicha embajada.

Serpa Valdez solicitó, mediante

También solicitó que ninguna autoridad, incluido el presidente, la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público o el PJ, pueda ingresar por la fuerza ni intervenir la embajada de México, así como también se dicten medidas urgentes de protección del recinto diplomático.

Finalmente, pidió que se condene a los responsables al pago de los costos del proceso y que se disponga la entrega inmediata del salvoconducto a Betssy Chávez.

Como se recuerda,

La expresidenta del Consejo de Ministros tiene una condena firme de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de rebelión, sentencia confirmada por el Poder Judicial.

