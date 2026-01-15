El Poder Judicial (PJ) aprobó abrir una investigación preparatoria contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, por presuntas irregularidades en la contratación de familiares de su entonces pareja, Abel Sotelo, en cargos públicos del Estado.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley tomó esta decisión, mediante una resolución, tras recibir la disposición de la Fiscalía de la Nación, la cual formaliza y continúa la investigación por 120 días contra Chávez por los presuntos delitos de negociación incompatible, aprovechamiento indebido de cargo y tráfico de influencias agravado.

Los hechos presuntamente ocurrieron cuando ella se desempeñó como congresista de la República y como ministra de las carteras de Trabajo y Promoción del Empleo y de Cultura.

Tras ello, el juez dispuso notificar su resolución a la Fiscalía de la Nación, a la Procuraduría General del Estado y a la defensa de Betssy Chávez para los trámites correspondientes.

Como se recuerda, la investigación se inició después de que, el 1 de octubre de 2025, el Pleno del Congreso aprobara el informe final de la denuncia constitucional contra Chávez por los mismos presuntos delitos vinculados a estos hechos.

Según la tesis de la Fiscalía, Betssy Chávez se habría interesado de manera indebida en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja, como asistente nivel 2, y de Flor Sotelo, también hermana de su pareja, como auxiliar nivel 2 en la organización parlamentaria de su despacho congresal.

La Fiscalía sostiene que Chávez también se habría interesado de manera indebida en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo, como apoyo administrativo en la Red Asistencial Tacna de EsSalud, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.