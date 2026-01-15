PJ aprueba iniciar investigación a Betssy Chávez por presuntas contrataciones irregulares Foto: Poder Judicial
PJ aprueba iniciar investigación a Betssy Chávez por presuntas contrataciones irregulares Foto: Poder Judicial
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

por presuntas irregularidades en la contratación de familiares de su entonces pareja, Abel Sotelo, en cargos públicos del Estado.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley tomó esta decisión, mediante una resolución, tras recibir la disposición de la Fiscalía de la Nación, la cual formaliza y continúa l

Los hechos presuntamente ocurrieron cuando ella se desempeñó como congresista de la República y como ministra de las carteras de Trabajo y Promoción del Empleo y de Cultura.

LEA TAMBIÉN: De Zela: asilo de México a Betssy Chávez fue la “gota que colmó el vaso”

Tras ello,

Como se recuerda, la investigación se inició después de que, el 1 de octubre de 2025, el Pleno del Congreso aprobara el informe final de la denuncia constitucional contra Chávez por los mismos presuntos delitos vinculados a estos hechos.

LEA TAMBIÉN: PJ ordena la captura a nivel nacional e internacional de Betssy Chávez

Según la tesis de la Fiscalía, Betssy Chávez se habría interesado de manera indebida en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja, como asistente nivel 2, y de Flor Sotelo, también hermana de su pareja, como auxiliar nivel 2 en la organización parlamentaria de su despacho congresal.

, como apoyo administrativo en la Red Asistencial Tacna de EsSalud, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Los hechos presuntamente ocurrieron cuando ella se desempeñó como congresista de la República y como ministra de las carteras de Trabajo y Promoción del Empleo y de Cultura.(Foto: Andina)
Los hechos presuntamente ocurrieron cuando ella se desempeñó como congresista de la República y como ministra de las carteras de Trabajo y Promoción del Empleo y de Cultura.(Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori no buscará reparación económica tras cierre del caso Cócteles, afirma Giuliana Loza
Petroperú: gerenta presentó su renuncia, pero se frenó su salida, ¿qué pasa en la petrolera?
PJ evaluará pedido de Martín Vizcarra para suspender provisionalmente su condena

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.