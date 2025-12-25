El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, llegó en la madrugada del 25 de diciembre a la Embajada de México en Lima, donde permanece asilada la ex primera ministra Betssy Chávez, en un hecho que ha reavivado la tensión diplomática y generado refuerzos en el dispositivo de seguridad alrededor de la residencia diplomática.

La presencia de Arriola responde a un operativo extraordinario de vigilancia que se ha intensificado en los últimos días con el propósito de evitar posibles incidentes de fuga o intentos de desplazamiento no autorizados durante las celebraciones navideñas y de fin de año.

El general indicó que el número de efectivos policiales se duplicó alrededor del inmueble diplomático en San Isidro, con vigilancia estratégica en todos los accesos. Arriola advirtió que las festividades podrían propiciar distracciones, como relevos de personal o movimientos no previstos.

Chávez, exministra de Cultura, Trabajo y primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, se encuentra asilada en la Embajada de México desde principios de noviembre tras solicitar protección diplomática en medio de un proceso judicial que la investiga por su presunta participación en el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022.

El caso ha generado una crisis diplomática entre Perú y México: el Gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con México como respuesta al asilo político otorgado a la exfuncionaria, decisión catalogada por Lima como un acto inamistoso e interferencia en los asuntos internos.

Pese a la orden de captura nacional e internacional emitida por el Poder Judicial tras la condena de Chávez -que alcanza más de 11 años de prisión por el delito de conspiración para la rebelión- la policía se encuentra limitada por el derecho de asilo, por lo que descartó cualquier intento de ingresar por la fuerza al recinto diplomático.