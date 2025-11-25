El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, afirmó que los derechos humanos y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) han contribuido a desestabilizar y disminuir la moral de los efectivos en la lucha contra el crimen.

“Necesitamos el apoyo de los medios de comunicación porque el personal, a lo largo de la historia, cuando ha tenido que actuar con mano dura, vienen los derechos humanos y las ONG —no sé pagados con quién— para desestabilizar y bajar la moral al personal . La moral del policía tiene que estar en alto, al tope y tiene que estar protegida por la misma sociedad”, declaró a la prensa.

“Preferimos irnos a la cárcel, pero actuar con mano dura” , enfatizó.

LEA TAMBIÉN: Óscar Arriola plantea reforzar inteligencia policial y mejorar la coordinación con autoridades

Arriola también señaló que el déficit de personal dificulta las operaciones policiales, y que, pese a los esfuerzos del gobierno por aumentar el número de efectivos, continúan apareciendo notas extorsivas.

Sin embargo, destacó que recientes operativos han permitido capturar delincuentes y confiscar una importante cantidad de armamento, incluyendo “130 mil cartuchos de dinamita y 150 toneladas de pirotécnicos”.

Óscar Arriola advirtió que la presión de algunas ONG y defensores de derechos humanos dificulta la labor policial en operativos contra el crimen. Foto: GEC / Hugo Pérez

Sobre el uso de la fuerza letal, el comandante Arriola precisó que no se trata de una orden arbitraria, sino del cumplimiento de la ley. “No es una consigna de abatir delincuentes. Es cumplir la ley para proteger y elevar la moral de la Policía, diezmada por mucho tiempo por organismos no gubernamentales dedicados a la defensa de los derechos humanos que en cada acto de la Policía en defensa de la ciudadanía son enjuiciados y por veinte y por treinta y por más años”, sostuvo.