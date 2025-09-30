El general Óscar Arriola asumió el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras la suspensión, por un plazo de 18 meses, de Víctor Zanabria.

En una ceremonia realizada esta mañana en el patio de honor de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial (ENFPP), Arriola, quien hasta ayer se desempeñaba como jefe de Estado Mayor de la PNP, fue reconocido por la presidenta Dina Boluarte, el premier Eduardo Arana y otros ministros de Estado, además del alto mando policial, en el máximo cargo de la institución.

LEA TAMBIÉN: Arriola dice que no puede asegurar que Cerrón estuvo escondido en condominio de Asia

Durante su discurso, el nuevo jefe de la PNP agradeció a Boluarte por la confianza y señaló que seguiría el legado de Zanabria. Además, sostuvo que la función policial es de servicio al ciudadano, por lo que la equiparó a la de un sacerdote.

“Hemos venido a servir, somos casi igual a un sacerdote, a un apostolado del servicio. Es por eso que debemos extender la mano y vivir el problema de la persona que acude a una comisaría (...) porque tiene un problema y necesita el apoyo de su Policía”, aseveró.

Según dijo, durante su gestión se fortalecerá la inteligencia policial, así como se mejorará la coordinación y articulación con el Gobierno central, los gobiernos regionales y las autoridades locales.

“Vamos a fortalecer la Inteligencia, la investigación criminal y la criminalística para estar a los estándares internacionales de la lucha contra la criminalidad organizada nacional y transnacional; a la altura de la ciencia. Aparte del gran apoyo del Gobierno central, de los gobiernos regionales y locales, por eso es que los jefes de región deben mantener una estrecha coordinación con las autoridades de cada sector donde han sido ubicados para prestar servicios”, enfatizó.

“Optimizaremos la prevención del delito, porque hay prevención, hay inteligencia, hay investigación, hay criminalística. Todos deben ir de la mano y la prevención es fundamental, significa que levantas la cara y encuentras a un policía que viene a auxiliarte y estás salvado del peligro que te acecha”, añadió.

EXHORTA A LA UNIDAD ENTRE OFICIALES Y SUBOFICIALES

En otro momento, Arriola aseguró que trabajará para erradicar los actos de corrupción y abusos al interior de la institución. “La PNP es un espacio para servir al ciudadano, no para servirnos ni abusar de la autoridad”, expresó.

En ese sentido, hizo un llamado a todos los efectivos a mantener la disciplina y el honor institucional, recordando que cada acción repercute en la imagen de la Policía.

También destacó la importancia de la cohesión interna. Subrayó que no existen brechas entre oficiales y suboficiales, y que todos los miembros de la PNP son “hermanos con las mismas posibilidades”.

Cabe precisar que Arriola ha estado en la polémica. El año pasado, se difundió una fotografía en el que aparece al lado del conductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”, quien actualmente se encuentra con prisión preventiva por 18 meses mientras enfrenta una investigación fiscal por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

Recientemente, el comandante PNP (r) y exjefe de la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, lo involucró en presuntos actos de encubrimiento a favor de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”. Según dijo en una entrevista, personal de inteligencia entregó información clave al entonces jefe del Estado Mayor PNP, que pudo haber facilitado la captura del delincuente; sin embargo, este no habría tomado ninguna acción para detenerlo a fines del año pasado.

LEA TAMBIÉN: Arriola negó participación de la Fiscalía en apoyo a la PNP para allanar a la Diviac