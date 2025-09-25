La Policía Nacional del Perú confirmó esta noche la captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, en Paraguay, cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato.

A través de sus redes sociales, la institución detalló que “agentes de un grupo especial contra el crimen organizado, lograron la captura del delincuente, quein sería el autor intelectual del asesinato del cantante Paul Flores “El Russo”, del grupo musical Armonia 10, al negarse a pagar cupos.

La institución refiere que la operación conjunta se realizó en coordinación con autoridades internacionales y se coordina con el Ministerio de Justicia su extradición al país.

Moreno Hernández, por el que se ofrecía una recompensa de 1 millón de soles, fue sorprendido por agentes paraguayos mientras se encontraba en la sala de una vivienda. Ahí, se le captó con el cabello crecido y bigotes, distando de la imagen con la que se divulgó su pedido de aprehensión.

Moreno vestía un polo blanco y un short negro al momento de ser intervenido. Tras ser reducido, se le tomaron fotografías para registrar los tatuajes que lo identifican.

El general PNP Julio César Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, explicó que la acción fue posible gracias a la coordinación internacional y aseguró que se activaron los protocolos para iniciar su extradición al Perú.