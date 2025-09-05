Desde la PNP informaron que investigan la posible vulneración de los servidores de la DIRIN. Foto: referencial
Desde la PNP informaron que investigan la posible vulneración de los servidores de la DIRIN. Foto: referencial
Únete a nuestro canal
Newsletter general

El congresista Diego Bazán (AP) reveló que en la noche del último jueves 4 de septiembre se la base de datos de la Dirección de Inteligencia de la

“Las organizaciones criminales incluso tuvieron acceso a los registros de los agentes PNP encubiertos de inteligencia y a las investigaciones que se estaban realizando, hoy podrían ejecutar a esos agentes“, advirtió el legislador en X.

LEA TAMBIÉN: Promulgan ley de amnistía para militares, policías y comités de autodefensa

Al respecto, desde la informaron que investigan la posible vulneración de los servidores de la DIRIN tras circular información sensible en un canal abierto de Telegram llamado Deface Peru Chat.

Según la PNP, se activó un plan de contingencia, que incluye la suspensión de los servicios comprometidos y la notificación a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

La perforación de información de datos de inteligencia en la PNP “va a pasmar todas las operaciones en marcha”, según Danilo Guevara, exjefe de la DINI. Foto: difusión
La perforación de información de datos de inteligencia en la PNP “va a pasmar todas las operaciones en marcha”, según Danilo Guevara, exjefe de la DINI. Foto: difusión
LEA TAMBIÉN: Congreso: aprueban promover colaboración de gobiernos regionales y locales con PNP

Danilo Guevara, exjefe de la DINI, indicó a Canal N que la Dirección Nacional de Inteligencia “no maneja un internet hacia afuera” por lo que ; mas reconoció que el avance tecnológico propicia la aparición de hackers que responden a intereses.

Según Guevara, la perforación de información de datos de inteligencia en la PNP “va a pasmar todas las operaciones en marcha” hasta que se identifiquen los daños en la seguridad de los agentes.

Agregó: “Estamos ante un hecho grave y debemos hacer un examen exhaustivo sobre cómo se han producido y qué tipo de información ha sido hackeada y luego establecer responsabilidades”.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso: aprueban promover colaboración de gobiernos regionales y locales con PNP
Congreso pide informe detallado al director del hospital de la PNP ante denuncia de crisis
Contraloría recopilará información sobre uso y adquisición de chalecos antibalas para la PNP

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.