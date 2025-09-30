La presidenta Dina Boluarte cuestionó a los ciudadanos que han marchado en los últimos días —miembros de la Generación Z y transportistas— y aseguró que “no es justicia social” exigir el cierre del Congreso o pedir su renuncia.

“No voy a renunciar”, enfatizó a la prensa. Luego de ello, aseveró que los peruanos “debemos mirar a quién elegimos”, ya que “hay pequeños líderes generando disturbios, violencia y odio”.

Por ello, insistió en que “afianzará la democracia” hasta abril del 2026, cuando se realizarán las elecciones generales.

Protesta en Lima deja 18 heridos y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. (Foto: GEC)

Según la jefa de Estado, durante su participación en la Asamblea General de la ONU, logró que el presidente de Corea del Sur (Lee Jae-myung), el primer ministro de Bélgica (Bart De Wever) y el presidente de Brasil (Lula da Silva), se comprometan a visitar Perú para “conocer y trabajar fuertemente”.

Boluarte Zegarra aseguró que “Perú no va a retroceder” a las “épocas de crisis política” y que ahora está en “una vitrina”, ya que “todos los países del mundo quieren venir a invertir”.