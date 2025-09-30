La presidenta Dina Boluarte cuestionó a los ciudadanos que han marchado en los últimos días —miembros de la Generación Z y transportistas— y aseguró que “no es justicia social” exigir el cierre del Congreso o pedir su renuncia.
“No voy a renunciar”, enfatizó a la prensa. Luego de ello, aseveró que los peruanos “debemos mirar a quién elegimos”, ya que “hay pequeños líderes generando disturbios, violencia y odio”.
Por ello, insistió en que “afianzará la democracia” hasta abril del 2026, cuando se realizarán las elecciones generales.
Según la jefa de Estado, durante su participación en la Asamblea General de la ONU, logró que el presidente de Corea del Sur (Lee Jae-myung), el primer ministro de Bélgica (Bart De Wever) y el presidente de Brasil (Lula da Silva), se comprometan a visitar Perú para “conocer y trabajar fuertemente”.
Boluarte Zegarra aseguró que “Perú no va a retroceder” a las “épocas de crisis política” y que ahora está en “una vitrina”, ya que “todos los países del mundo quieren venir a invertir”.
