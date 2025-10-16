El comandante General de la Policía Nacional, Óscar Arriola, confirmó que un policía fue el autor del disparo que causó la muerte del manifestante en el Centro de Lima.

Tras dar las condolencias a los familiares de Eduardo Ruiz, Arriola reveló que se trata del suboficial de Tercera Luis Magallanes, quien se encuentra hospitalizado.

Arriola indicó que Luis Magallanes es miembro de la Dirincri y no del grupo Terna, tal como se especuló en un primer momento.

El jefe de la PNP precisó que el agente se encontraba realizando actos de verificación en las inmediaciones de la avenida Abancay, y que la determinación de su responsabilidad fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad, incluyendo las proporcionadas por la Municipalidad de Lima.

Arriola indicó que el suboficial se encuntra internado en le hospital , pues presenta un diagnóstico de politraumatizmo.

Según detalló el jefe policial, Magallanes ya ha sido notificado de su detención y la investigación está a cargo del jefe de la División de Homicidios, en coordinación con un fiscal penal común. Arriola aseguró que el hecho es considerado “totalmente aislado del planeamiento policial”.

Anoche el presidente José Jerí lamentó que un ciudadano de 32 años, identificado como Eduardo Ruiz Sáenz, haya perdido la vida durante las manifestaciones desarrolladas en el Cercado de Lima el miércoles 15 de octubre.

“Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años. Fuerza a su familia en este momento. Que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades”, expresó el jefe del Estado en su cuenta de ‘X.

¿Qué dijo el ministro del Interior?

Pocoantes el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el jefe de Estado ya estaba al tanto del fallecimiento de una persona y que se haría una investigación para esclarecer los hechos.

Indicó que se evaluará la declaración de toque de queda, pero este deberá ser aprobado en el Consejo de Ministros. Rechazó en RPP que se haya colocado personal terna en las movilizaciones.

“Algunas personas dicen que habría sucedido en la Plaza Francia, (...) en ningún momento han estado las fuerzas nuestras en esa zona, por ello solicito que se haga una exhaustiva investigación para establecer en forma fehaciente la muerte de este ciudadano, añadió.