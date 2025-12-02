El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostendrá este miércoles 3 de diciembre una reunión extraordinaria para escuchar la posición del gobierno peruano en torno al asilo diplomático solicitado por Betssy Chávez ante México. La representación estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien expondrá los argumentos del Perú en la sesión convocada para las 10 a.m. (hora peruana) en el salón Simón Bolívar, ubicado en la sede del organismo en Washington.

El viaje del Canciller fue confirmado por él mismo la semana pasada, cuando anunció que acudiría personalmente a sustentar la postura del Ejecutivo frente a un caso que ha generado controversia en el ámbito regional. De Zela subrayó que la presentación será realizada el miércoles y constituirá un planteamiento formal ante los estados miembros.

El tema llegó a la agenda hemisférica luego de que, el 7 de noviembre, Chávez solicitara asilo a México tras conocerse la decisión judicial que la condenó por su participación en los hechos del 7 de diciembre de 2022. Ese mismo día, la Cancillería peruana cuestionó la decisión alegando un uso indebido de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, y anunció que promovería una propuesta de reforma del instrumento internacional ante la OEA.

El canciller Hugo de Zela expondrá ante el Consejo Permanente de la OEA los argumentos del Perú sobre el asilo otorgado a Betssy Chávez. Foto: Cancillería.

Betssy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, fue sentenciada a 11 años de prisión por el delito de rebelión. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema consideró acreditado que actuó en coordinación con el exmandatario y otros exministros para intentar alterar el orden constitucional. La sanción incluye también inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos años.

Además, el Poder Judicial dispuso su captura a nivel nacional e internacional, mientras que la exministra permanece en la Embajada de México en Lima a la espera del trámite de asilo. La sentencia adelantada por el tribunal señala que el tiempo de pena deberá descontarse del periodo en que estuvo detenida bajo prisión preventiva.

Junto con Chávez, también fueron condenados Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta, para quienes se fijó la misma pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel. La resolución fue emitida el jueves 27 de noviembre en una audiencia realizada en el penal de Barbadillo.

Con la exposición del miércoles, el Perú buscará que su posición sea considerada en el debate interamericano sobre los alcances y límites del asilo diplomático, en un contexto regional marcado por tensiones políticas y cuestionamientos a los mecanismos vigentes.