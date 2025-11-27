El Poder Judicial (PJ) ordenó la captura a nivel nacional e internacional de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Luego de que se dictara más de 11 años de prisión en su contra por el delito de rebelión junto al expresidente Pedro Castillo. Actualmente la exministra se encuentra asilada en la Embajada de México en el Perú.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema fijó, por mayoría, esta pena en el adelanto de sentencia leído el jueves 27 de noviembre en la sala de audiencias del penal de Barbadillo.

La jueza Norma Chávez indicó que la pena impuesta a Chávez se le descontará del tiempo que la exministra estuvo privada de libertad, cumpliendo un mandato de prisión preventiva.

“Atendiendo que en la actualidad se encuentra con revocatoria de la medida de la medida de prisión preventiva y en libertad, se dispone su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, consignándose para tal efecto las órdenes respectivas para su cumplimiento conforme a ley”, añadió.

Adicional a ello, también se le impuso la inhabilitación de dos años para ejercer la función pública, sanción que alcanza igualmente a Castillo y el exministro Willy Huerta.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitió el jueves 27 de noviembre un adelanto de fallo donde, por mayoría, se condenó al expresidente Pedro Castillo y a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres por el delito de conspiración para la rebelión, tras haberse acreditado que actuaron en coordinación para atentar contra el orden constitucional, aunque sin llegar a concretar un alzamiento en armas.

El tribunal impuso una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión para Castillo, Chávez y Huerta. En el caso de Aníbal Torres, la pena fue reducida a 6 años y 8 meses de prisión efectiva.

Además, los cuatro sentenciados tendrán que pagar de manera solidaria 12 millones de soles de reparación civil por daño extrapatrimonial al Estado.