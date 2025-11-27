PJ ordena la captura a nivel nacional e internacional de Betssy Chávez. Foto: GEC / Alessandro Currarino.
PJ ordena la captura a nivel nacional e internacional de Betssy Chávez. Foto: GEC / Alessandro Currarino.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

. Luego de que se dictara más de 11 años de prisión en su contra por el delito de rebelión junto al expresidente Pedro Castillo. Actualmente la exministra se encuentra asilada en la Embajada de México en el Perú.

en la sala de audiencias del penal de Barbadillo.

La jueza Norma Chávez indicó que la pena impuesta a Chávez se le descontará del tiempo que la exministra estuvo privada de libertad, cumpliendo un mandato de prisión preventiva.

LEA TAMBIÉN: Desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra: Los expresidentes peruanos recluidos en prisión

“Atendiendo que en la actualidad se encuentra con revocatoria de la medida de la medida de prisión preventiva y en libertad, se dispone su ubicación y captura a nivel nacional e internacional, consignándose para tal efecto las órdenes respectivas para su cumplimiento conforme a ley”, añadió.

Adicional a ello, , sanción que alcanza igualmente a Castillo y el exministro Willy Huerta.

LEA TAMBIÉN: PJ evaluará en mayo de 2026 apelación que busca anular la pensión vitalicia a Pedro Castillo

, tras haberse acreditado que actuaron en coordinación para atentar contra el orden constitucional, aunque sin llegar a concretar un alzamiento en armas.

El tribunal impuso una pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión para Castillo, Chávez y Huerta. En el caso de Aníbal Torres, la pena fue reducida a 6 años y 8 meses de prisión efectiva.

LEA TAMBIÉN: Betssy Chávez: Sheinbaum rechaza posible intervención del Perú en embajada mexicana

Además, los cuatro sentenciados tendrán que pagar de manera solidaria 12 millones de soles de reparación civil por daño extrapatrimonial al Estado.

El Poder Judicial también impuso la inhabilitación de dos años para ejercer la función pública para Chávez Chino. (Foto: Poder Judicial)
El Poder Judicial también impuso la inhabilitación de dos años para ejercer la función pública para Chávez Chino. (Foto: Poder Judicial)

TE PUEDE INTERESAR

Martín Vizcarra afrontará un segundo juicio oral por colusión: ¿cuáles son sus casos pendientes?
Gobierno fija pago de S/16 por hora a policías que patrullen en franco o vacaciones
Fiscal Juárez confía en que apelación de Vizcarra no prosperará: “La prueba es abundante”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.