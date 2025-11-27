El Poder Judicial leerá este jueves 27 de noviembre la sentencia contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La audiencia, a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, está programada para las 9:00 a.m. y también definirá la situación legal de los exministros Betssy Chávez y Aníbal Torres.

La sala es presidida por el juez supremo José Neyra Flores e integrada por los magistrados Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez. Se prevé una diligencia extensa debido a la complejidad del caso y la cantidad de imputaciones sobre los investigados.

Un pedido de hasta 34 años de prisión

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ha solicitado 34 años de prisión para Castillo por los presuntos delitos de rebelión (25 años), abuso de autoridad (3 años) y grave perturbación de la tranquilidad pública (6 años).

Según la tesis fiscal, el exmandatario planificó y ejecutó la disolución inconstitucional del Congreso, además de intentar intervenir el sistema de justicia, tal como lo anunció en su mensaje a la Nación, con la finalidad de instaurar un gobierno de excepción.

Uno de los puntos clave del proceso es determinar si el mensaje televisado puede considerarse suficiente para configurar el elemento típico de alzamiento en armas, requisito central del delito de rebelión. La referencia más cercana es la condena contra Antauro Humala por el caso “Andahuaylazo”.

De manera alternativa, y amparada en el artículo 387 inciso 2 del Código Procesal Penal, la Fiscalía ha pedido que se varíe el tipo penal a conspiración para rebelión, lo que reduciría la prognosis de pena a 19 años y 30 días, sumando las condenas por abuso de autoridad y grave perturbación.

La situación de Betssy Chávez y Aníbal Torres

El fallo también alcanzará a los exministros involucrados en los hechos del 7 de diciembre de 2022. Para la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, el Ministerio Público ha solicitado 25 años de prisión. Para el exjefe del Gabinete y exasesor presidencial Aníbal Torres Vásquez, la pena requerida es de 15 años.

La sala, además, deberá pronunciarse sobre la responsabilidad del exministro del Interior Willy Huerta y del general PNP Manuel Lozada. En tanto, el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, fue excluido del juicio luego de que se declarara fundada una excepción de improcedencia de acción.