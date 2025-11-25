El Poder Judicial (PJ) programó para el 14 de mayo de 2026 una audiencia virtual para evaluar si anula la sentencia que ordenó al Congreso otorgar una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo desde el 8 de diciembre de 2022, junto a beneficios.

La Primera Sala Constitucional de Lima evaluará a partir de las 9:00 de la mañana el recurso de apelación presentado por la Procuraduría Pública del Congreso, con la cual se busca revocar la sentencia emitida por el juez Alexis Anicama, quien falló a favor de Castillo tras una demanda de amparo presentada en mayo del año 2024.

En dicha audiencia, el tribunal escuchará los argumentos del Congreso y de la defensa de Pedro Castillo para tomar una decisión sobre el recurso de apelación.

El Congreso, a través de la Procuraduría Pública, pidió en su apelación que el fallo sea revocado y que la demanda de amparo de Pedro Castillo sea declarada improcedente o infundada.

El 13 de octubre de 2025, el juez Anicama resolvió conceder “con efecto suspendido” el recurso de apelación que presentó dicha entidad legislativa, lo que significa que la orden de dar la pensión a Castillo no se ejecutará hasta que la instancia superior resuelva la apelación.

Cabe recordar que dicho juez ordenó al Congreso dar la pensión vitalicia a Pedro Castillo porque consideró que su derecho a la igualdad fue vulnerado, tomando como referencia que el expresidente Alberto Fujimori se le otorgó ese derecho bajo la Ley 26519.