Betssy Chávez y las contradicciones en el Ejecutivo: consecuencias de irrumpir en la Embajada de México

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ratificó que no es pertinente ingresar por la fuerza a la embajada de México para cumplir la orden judicial de detención contra Betssy Chávez, y para el premier ello no implica una contradicción con el jefe de Estado, José Jerí, quien se manifestó dispuesto a concretar dicha medida.

“Se ha descontextualizado la idea misma del presidente Jerí”, señaló el premier a la prensa, tras señalar que “lo manifestado por el mandatario es el sentimiento de la mayoría de peruanos”.

“No es posible que una persona que está siendo investigada por un delito que ha sido evidenciado y juzgada por un sistema de justicia vinculado al Estado de derecho, pueda sustraerse, gracias seguramente a malos elementos de la Policía, de la justicia y burlarse de la soberanía, de todos los peruanos”, acotó .

Añadió que tanto él como expresidente del Tribunal Constitucional como el canciller Hugo de Zela, que tiene una excelente trayectoria en el campo diplomático, conocen “que no es posible tratar de sustraer a una persona de la sede diplomática, por más emotividad y por más de que sea requerida por la justicia peruana”.

“El sentimiento del presidente Jerí es compartido en el fondo por todos nosotros, pero lamentablemente hay leyes internacionales que nos limitan, así como hay normas constitucionales que limitan la voluntad de los políticos, de los gobernantes”, subrayó.

¿Qué dijo Jerí?

El último 21 de noviembre, el juez Juan Carlos Checkley Soria revocó la comparecencia con restricciones que se le había impuesto a Chávez y dictó prisión preventiva por cinco meses, ordenando su captura a nivel nacional e internacional.

Actualmente, Chávez se encuentra en la embajada de México en Lima, donde ha solicitado asilo. La Fiscalía pide una pena superior a 10 años de cárcel por el delito de rebelión, relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso.

Durante una entrevista con el diario El Comercio, José Jerí declaró: “Si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará”, al referirse a la ejecución del mandato judicial. Precisó que aún no se ha tomado una decisión formal y que el tema será debatido internamente.

“No hemos meditado todavía con el primer ministro y con el Gabinete qué medida concreta tomaremos, porque recién conocemos la sentencia. Vamos a meditar y mucho”, señaló.

Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México. (Foto: Poder Judicial)

Rechazo a expresiones de Claudia Sheinbaum

Jerí respondió a declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien había señalado que en Perú existe persecución política contra opositores.

“Somos un país soberano y nuestras relaciones se han lesionado porque otros presidentes han permitido estos excesos. Yo no lo voy a permitir”, dijo.