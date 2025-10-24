El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que los hechos ocurridos durante la noche del 15 de octubre fueron de carácter subversivo y buscaron generar caos en el país.

“La noche ha sido subversión. La protesta de la tarde ha sido con estudiantes universitarios, con personas vinculadas y que tienen muchas necesidades sociales, y que ha sido pacífica. El tema es lo subversivo de la noche”, señaló en entrevista con En Portada, de Canal N.

El premier explicó que durante la jornada coexistieron dos momentos claramente distintos: uno pacífico y otro marcado por violencia planificada.

“Como todo, bueno, gran parte del Perú sabe, lo de la noche buscaba muertos, buscaba heridos, buscaba conmoción social y es una parte absolutamente diferente de la protesta. ¿Qué busca al final? Que un gobierno caiga, que caiga un gobierno para poder poner a otros gobernantes, a otras personalidades. Eso es subversivo”, manifestó.

“Llamarlo héroe (al policía Magallanes) es exagerado”

El titular de la PCM se refirió al caso del suboficial PNP Luis Magallanes, quien disparó durante los incidentes en el Cercado de Lima, provocando la muerte de un manifestante. Si bien reconoció que el agente actuó en una situación de riesgo, cuestionó que haya estado armado pese a las órdenes.

“Creo que (decir que es un héroe) es un término exagerado propio de la emotividad de los momentos que se está viviendo. Yo creo que el policía Magallanes lo que ha hecho es intentar cumplir su deber (...) La orden que fue dada desde el inicio de la estrategia del planteamiento de contención simplemente era de que ningún policía tuviese arma de fuego”, explicó.

Álvarez afirmó que los actos violentos durante la protesta del 15 de octubre buscaron generar caos y desestabilización del Gobierno. Foto: PCM.

Agregó que, de acuerdo con las primeras pericias, el proyectil hallado en el cuerpo de la víctima presentaría señales de rebote, lo que podría confirmar la versión del efectivo de que disparó hacia el suelo y no directamente al manifestante.

“Al parecer el proyectil encontrado en el cuerpo de la víctima tenía el achatamiento, que es típica de cuando ha sido objeto de un rebote previo. Podría ser cierta la historia del policía, lo que disminuiría notablemente su responsabilidad”, indicó.

“Un tuit no refleja la prudencia que exige un cargo público”

El primer ministro reconoció que antes de asumir el cargo había hecho declaraciones duras sobre las protestas, pero aclaró que su posición actual se rige por la moderación que demanda la función pública.

“Un tuit por la extensión reducida, no resume con la prudencia, con la moderación que debe tener un funcionario público (...) Yo como una persona, como un constitucionalista, como profesor universitario, puedo haberme sentido perfectamente indignado, con el ataque brutal que ha recibido la policía”, señaló.

Álvarez concluyó señalando que, de haber sabido que sería premier, habría sido más cuidadoso en la redacción de su mensaje, aunque mantendría la misma idea.