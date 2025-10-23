Un nuevo dictamen presentado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso busca extender el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre del 2026.

La iniciativa legislativa, que indica que esta ampliación de manera excepcional e improrrogable, agrupa tres propuestas que planteaban extender el registro por diferentes plazos, hasta diciembre del 2028 y hasta junio de 2029. Pero, finalmente se decidió por una prorroga menor.

Estos proyectos fueron planteados por los congresistas Guido Bellido, de la bancada de Podemos Perú; y Roberto Sánchez y Wilson Quispe, ambos del grupo parlamentario Juntos por el Perú - Voces del Puebl o.

Por ahora, se conoce que el dictamen sería debatido este viernes 25 de octubre en Caravelí (Arequipa) por propuesta de Victor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Mineros informales excluidos podrán regresar al Reinfo

No solo se trata de un mayor plazo para el registro, sino que también se establece una suspensión de procedimientos de exclusión del REINFO. Es decir, hasta el 31 de diciembre del próximo año quedarían en pausa la tramitación y/o el inicio de procedimientos de exclusión del REINFO.

Asimismo, se reincorporan al proceso de formalización minera integral, las 50,560 personas naturales y jurídicas que fueron excluidas previamente, con el Decreto Supremo 012-2025-EM.

Como se recuerda, la mayor parte de estos registros excluidos se habían dado por no reportar actividad minera desde hace cuatro años, así como la falta de presentación de la documentación requerida por el marco legal.

De aprobarse la medida, estos mineros informales podrían continuar con los tramites de formalización, reinciando el proceso en el estado en que se encontraban al 30 de junio del 2025.