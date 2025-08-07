Esta tarde, el Pleno del Congreso tiene previsto sesionar para aprobar el cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias para el periodo 2025-2026, así como de la Comisión Permanente y la Comisión de Ética Parlamentaria.

Sin embargo, Gestión supo que a lo largo de estos días las bancadas que integran en denominado ‘Bloque Democrático’, que ganó la elección de la Mesa Directiva, se reunieron para definir la propuesta de cuadro de comisiones que será debatida en el Pleno del Congreso.

Como era de esperarse, tanto Fuerza Popular, como Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Acción Popular, Perú Libre y Avanza País se adjudicaron las presidencias de las comisiones ordinarias más importantes.

A través de las redes sociales, la bancada fujimorista anunció que mantendrán el liderazgo de las comisiones de Constitución, Producción y Agraria. El primer grupo de trabajo será liderado por el legislador Arturo Alegría, mientras que Raúl Huamán y Jeny López estarán a cargo de la segunda y tercera comisión, respectivamente.

No obstante, Fuerza Popular decidió ceder el liderazgo de la Comisión de Relaciones Exteriores, que recaería en manos de Podemos Perú o Renovación Popular. Ahora presidirá el grupo de Economía, que estaba en manos de Acción Popular (AP) y que se resistía a cederlo.

Este grupo de trabajo será clave debido a que deberá analizar los 17 proyectos de ley que buscan el retiro de los fondos de las AFP. El último de ellos, presentado por José Luna Gálvez, plantea un retiro extraordinario y voluntario de hasta 4 UIT (S/ 21,400) de las cuentas individuales de los aportantes.

La bancada de Fuerza Popular eligió a los congresistas que presidirán las comisiones que les corresponden. Arturo Alegría será quien lleve las riendas de la Comisión de Constitución y Víctor Flores hará lo propio con Economía.

LA IZQUIERDA LIDERARÁ EL DEBATE DE LA NUEVA LEY MAPE

Respecto a AP, dicho grupo parlamentario mantendrá la presidencia de la comisión de Transportes y Comunicaciones y ahora estará a cargo de la conducción del grupo de Fiscalización, que en la legislatura anterior estuvo liderada por Podemos Perú. El primer grupo de trabajo sería liderado por Juan Carlos Mori, mientras que la segunda comisión estará a cargo de Elvis Vergara o Luis Aragón.

Pese a que Avanza País reclamó la presidencia de la comisión de Energía y Minas, que será clave debido al debate de la nueva ley MAPE, el Bloque Democrático acordó que mantenga la conducción del grupo de Defensa.

¿Cuál será el destino de la Comisión de Energía y Minas? se acordó que la bancada izquierdista Juntos por el Perú (JPP)-Voces del Pueblo tenga la conducción de este grupo de trabajo, lo que llamó fuertemente la atención.

Cabe precisar que el legislador de dicho grupo parlamentario, Roberto Sánchez, presentó un proyecto de ley para ampliar nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026, así como busca incluir en el proceso de formalización a más de 50,000 mineros que tienen el registro suspendido, lo que generó diversas críticas.

JPP-Voces del Pueblo también liderará la comisión de Defensa del Consumidor, que era pretendido por Podemos Perú.

Roberto Sánchez presentó un proyecto de ley para ampliar el Reinfo hasta fines del 2026. (Foto: Congreso)

¿QUÉ COMISIONES LIDERARÁN APP, SOMOS PERÚ Y PERÚ LIBRE?

Pese a que no integra la Mesa Directiva, APP mantendrá el liderazgo de tres comisiones claves: Presupuesto, Salud y Vivienda.

El primer grupo de trabajo sería liderado por el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, pese a que tiene varias denuncias. En tanto, Nelcy Heidinger y Jorge Marticorena presidirían el segundo y tercer grupo de trabajo, respectivamente.

En diálogo con Canal N, el actual vocero de APP, Eduardo Salhuana, anunció que su partido también mantendrá la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lady Camones volverá a liderar el grupo de trabajo.

En lo que respecta a Somos Perú, dicha bancada mantuvo una disputa con Perú Libre por la comisión de Educación; sin embargo, al final se acordó que mantenga la conducción del grupo de Descentralización y presida la comisión de Trabajo, que estaría a cargo de Álex Paredes.

Además de liderar el grupo de Educación, el partido que lidera el prófugo Vladimir Cerrón mantendrá la conducción de la Comisión de Justicia, pese a las críticas que recibieron por la presentación de diversos proyectos que traerían consecuencias a dicho sistema.

Finalmente, los grupos más castigados fueron Renovación Popular y Podemos Perú, debido a que no les dieron los grupos de trabajo que reclamaban. La primera bancada mantendría las comisiones de la Mujer y Comercio Exterior, mientras que la segunda estará a cargo de los grupos de Ciencia, Inclusión Social y Relaciones Exteriores.

Alejandro Soto estaría a cargo de la presidencia de la Comisión de Presupuesto del Congreso. (Foto: Congreso)

“DISTRIBUCIÓN DE PRESIDENCIAS DE COMISIONES HA SIDO EQUILIBRADA”

En diálogo con la prensa, el presidente del Congreso, José Jerí, recalcó que la propuesta para la distribución de las presidencias de las comisiones ordinarias “ha sido equilibrada”, a diferencia de años anteriores. Según dijo, esto permitirá una mejor armonía al interior del Parlamento.

“Ha sido un proceso digamos no tan sencillo, como años anteriores, pero creo que está ciertamente equilibrado y que ha procurado escuchar a las voces de las bancadas que no han tenido la oportunidad de integrar o ganar en esta elección, que hemos tenido el 26 (de julio)”, dijo esta mañana.

En ese sentido, se mostró confiando en el trabajo que realizará Acción Popular al frente del grupo de Economía, así como destacó el hecho de que Fuerza Popular mantenga la conducción de la comisión de Constitución.

José Jerí señaló que la distribución de las presidencias de las comisiones "ha sido equilibrada". Foto: Congreso.

“Confiamos en el trabajo responsable que pueda realizar Acción Popular, y sobre la Comisión de Constitución, es importante tener listo en octubre próximo los reglamentos de las dos cámaras (Senado y de diputados) para avanzar institucionalmente”, apuntó.

Finalmente, recordó que esta tarde se reunirá la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo y luego el Pleno para aprobar el cuadro nominativo de integrantes de las comisiones ordinarias y de la Comisión Permanente.