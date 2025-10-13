Preocupa se frene formalización minera. Fuente: GEC
La tarde del último jueves -a poco de que se iniciara en el Congreso de la República el debate para admitir las mociones que, finalmente, llevaron a la vacancia de Dina Boluarte-, la bancada de Podemos Perú intercaló la entrega de uno de esos pedidos, con la presentación de un proyecto de ley que busca prorrogar una vez más la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

