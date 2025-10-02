En el marco de la edición 37 de Perumin, Franco Miglio, director comercial de Zoomlion para Perú, Ecuador y Bolivia, recordó que la empresa inició operaciones en el mercado peruano en el segundo semestre de 2022, como la primera subsidiaria de la multinacional en la región. Desde entonces, el crecimiento ha sido acelerado: al cierre del primer semestre de 2025, la firma incrementó sus ventas en 114% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando 250 equipos colocados. Para diciembre, la meta es duplicar los ingresos registrados en 2024, los cuales ya habían duplicado los del 2023.

“En lo que va de 2025, el 45% de la facturación proviene de la línea de concreto, principalmente mezcladoras y bombas. A su vez, cerca del 30% corresponde al negocio de movimiento de tierras, con excavadoras y minicargadores a la cabeza”, detalló Miglio.

La compañía concentra su oferta en los sectores de construcción, minería, agricultura e industria, a través de líneas de productos que incluyen concreto, movimiento de tierras, plataformas de elevación, grúas móviles, grúas de construcción, maquinaria agrícola, vehículos industriales y soluciones para minería.

De cara a 2026, la proyección es nuevamente duplicar los resultados del año previo y colocar alrededor de 600 equipos, de los cuales 60 corresponderán a maquinaria minera.

Franco Miglio, director comercial de Perú, Ecuador y Bolivia de Zoomlion.

LEA TAMBIÉN: Tecport alista la primera planta de maquinaria portuaria en Latinoamérica con base en Perú

Expansión descentralizada: mercado local y exterior

Actualmente, Zoomlion cuenta con un almacén de 5,000 m² en Lima y seis showrooms en distintas ciudades del país: Lima, Piura, Arequipa, Trujillo y Cusco. Este mes, inaugurará un nuevo espacio en Huancayo y, hacia fin de año, otro en Cajamarca. Asimismo, en el último trimestre, en Trujillo, incorporarán un showroom que duplicará el área del actual.

“Desde que iniciamos operaciones, nuestra intención ha sido invertir fuertemente en sucursales a nivel nacional, no solo para potenciar las ventas, sino también para asegurar un servicio postventa que respalde las operaciones en cada región”, explicó Miglio.

La estrategia contempla seguir ampliando la cobertura territorial durante 2026 y 2027, con especial énfasis en el norte y sur del país. Entre las posibles nuevas plazas figuran Juliaca, Ica e incluso Huaraz. “Más que sucursales completas, hablamos de showrooms: espacios de exhibición donde los clientes pueden ver, probar y conocer los equipos de cerca”, agregó el directivo.

La operación peruana también tiene bajo su gestión las actividades de Bolivia y Ecuador. Así, el plan de expansión considera la apertura de una sucursal en cada uno de esos mercados entre 2026 y 2027.

En cuanto a su red de postventa, Zoomlion dispone hoy de una flota de técnicos especializados —peruanos y chinos— y camionetas de asistencia. Además, mantiene alianzas con más de 20 distribuidores de componentes y 10 talleres especializados.

“Más que talleres fijos, ofrecemos un modelo de servicio in situ: nos desplazamos al lugar donde se encuentra el equipo, resolvemos el problema y, de ser necesario, gestionamos el traslado a nuestras sucursales o a talleres aliados. A futuro sí contemplamos abrir talleres propios en algunas regiones, aunque la mayoría de los equipos se atienden de manera móvil”, indicó el representante de la firma.

Miglio subrayó que esta capacidad de respuesta es posible porque Zoomlion en el Perú opera como subsidiaria directa y no como distribuidora, lo que garantiza comunicación inmediata con las fábricas en China.

Zoomlion es la primera empresa del sector de maquinarias que cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghai y Hong Kong. (Foto: Zoomlion).

LEA TAMBIÉN: FAW Trucks se expande en Lima y apunta a entrar al top 5 en camiones pesados en 2025

Foco en minería

Luego de tres años de operaciones en el Perú, Zoomlion considera que ya ha consolidado su presencia en el sector construcción y ahora apunta a diversificar su portafolio con la minería como eje estratégico de crecimiento a largo plazo. Hacia el 2030, el objetivo apunta a que el 50% de los ingresos de la filial peruana provenga de este sector.

En esa línea, a partir de 2026, la compañía planea impulsar la venta de maquinaria vinculada con el acarreo de minerales. En la última edición de Perumin, Zoomlion presentó un camión minero híbrido de 100 toneladas de capacidad, que combina un motor diésel de 764 caballos de fuerza (HP) y un sistema eléctrico de 469 HP bajo un esquema de doble potencia.

De cara a 2026, la proyección es nuevamente duplicar los resultados del año previo y colocar alrededor de 600 equipos, de los cuales 60 corresponderán a maquinaria minera.

“Si bien nuestra oferta está más enfocada en equipos de acarreo, como excavadoras y camiones, también contamos con soluciones de perforación, chancado y otros equipos mineros. De manera progresiva iremos introduciendo estas líneas, aunque por ahora nos concentramos en camiones y excavadoras de gran tamaño, que son los de mayor demanda en el país”, precisó Miglio.

En paralelo, la compañía continuará ampliando su portafolio para el sector construcción. En los próximos meses, presentará el producto City Pump, una bomba estacionaria montada sobre camión, con tecnología ya probada en Brasil, que esperan tenga buena acogida en el mercado peruano.

Datos sobre Zoomlion:

Zoomlion es la primera empresa del sector que cotiza en la Bolsa de Valores de Shanghai y Hong Kong. Su capital registrado supera los US$ 1.2 billones

La compañía cuenta con una SmartCity (ciudad industrial inteligente), 29 parques industriales en China y 11 bases de I+D y fabricación en el extranjero.

La empresa ha establecido más de 30 subsidiarias, cuenta con más de 350 puntos de venta en todo el mundo y tiene presencia en más de 140 países.