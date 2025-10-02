Zoomlion concentra su oferta en los sectores de construcción, minería, agricultura e industria. (Foto: Zoomlion).
Zoomlion concentra su oferta en los sectores de construcción, minería, agricultura e industria. (Foto: Zoomlion).
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Alejandro Milla
mailAlejandro Milla

Zoomlion, multinacional china fundada en 1992 y especializada en investigación, desarrollo y fabricación de maquinaria para construcción, minería, agricultura e industrias conexas, se ha consolidado como uno de los 10 mayores fabricantes de maquinaria pesada del mundo. Su portafolio global abarca 13 líneas y más de 100 categorías de productos; y en Perú, opera actualmente nueve de ellas. La filial local se ha convertido en la segunda más importante de la compañía en América Latina, solo detrás de México, y sigue una hoja de ruta ambiciosa para continuar expandiendo su presencia física con un foco especial en los sectores minero y de construcción. Conozca sus próximos planes.

TE PUEDE INTERESAR

Volvo CE proyecta futuro “eléctrico” en Perú y define zona para expansión física
El futuro “híbrido” de Inchcape en Perú: ampliación de portafolio y mayor cobertura física
Metso presenta proyecto en Arequipa: futura sede demandaría US$ 17.5 millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.