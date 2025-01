Por el momento, con la proyección para el 2025 y 2026, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) estimó que la producción de los proveedores mineros podría crecer 10% en estos dos años. El gerente general de la SNI, Antonio Castillo, señaló que 11 proyectos -como los de las mineras Corani, Antamina, Tía María y Zafranal- dinamizarán la actividad minera este año, promoviendo la participación de proveedores locales que fabrican o brindan servicios dentro del país.

Sin embargo, por parte de los contratistas y proveedores mineros hay cautela al hablar de su sector para este año.

Contratistas y proveedores

En el 2024, marcado por un desempeño más moderado debido a la falta de nuevos proyectos, la actividad de los proveedores se vio limitada con las ampliaciones, reparaciones y servicios de equipos.

Cabe mencionar que, según precisión del Clúster Minero del Sur del Perú, los proveedores mineros desarrollan una serie de especialidades como: venta de equipos, acarreo de materiales en la mina, equipos para la planta concentradora, servicios de ingeniería, de servicio de catering y hotelería, de mantenimiento, de consultoría, así como de asesoría en temas ambientales y de sostenibilidad .

“Depende mucho del nivel de inversión y plan de compras que tengan las empresas mineras que ya están en operación. El comportamiento del sector debería ser muy similar a las inversiones mineras”, comentó el director del Clúster Minero del Sur del Perú, Benjamín Quijandría.

Contratistas no esperan buen panorama

Pese a las proyecciones mencionadas, los contratistas no tiene grandes expectativas. Para Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Empresas Contratistas Mineras del Perú (ACOMIPE), al no haber mayores inversiones mineras, no hay un buen panorama para las empresas contratistas ni para los proveedores.

En ese sentido, advirtió que la ausencia de nuevos proyectos ha intensificado la competencia entre las más de 10,000 empresas proveedoras del sector minero, con lo que los precios se deprimen, afectando la rentabilidad de los negocios.

“Estamos ante un panorama adverso para los proveedores y contratistas porque hay muchas empresas en competencia y al final la rentabilidad de estas se afecta. Las empresas contratistas trabajan con tarifas de operación, que cada vez se vuelven más marginales, y las empresas proveedoras venden con márgenes de utilidad y estos se achican cada vez más”, dijo a Gestión.

El incremento continuo de proveedores y contratistas, pese a la ausencia de proyectos nuevos, agrava la situación. Bernal destaca que este aumento de competencia se debe a las “falsas expectativas” que viene dando el Poder Ejecutivo, pero que no se concretan en la práctica.

De hecho, se estima que cada año se crean 100 empresas contratistas mineras, y en los últimos 20 años se han generado más de 5,000 proveedores para la minería.

“Hay muchos anuncios de los ministros. Entonces, (las empresas) aumentan en cantidad año tras año pensando que lo que se anuncia se va a dar. Los servicios que prestan tanto las empresas contratistas especializados en operaciones mineras y los proveedores que proveen de los bienes, los productos, equipos, maquinaria, repuestos y materiales, tienen una expectativa mayor a lo que realmente se da ”, sostuvo.

Teniendo en cuenta que el 2025 es un año preelectoral, hay riesgo de que las inversiones sean menores. Bernal señaló que la imagen negativa que genera el escenario político podría desalentar las grandes inversiones en minería que principalmente provienen del extranjero.

“Hay muchos accionistas foráneos alrededor de cada proyecto minero. Con esta inestabilidad política, la imagen en el exterior es negativa y eso desalienta justamente las inversiones. En los años de elección, o en los años preelectorales, siempre hay cautela de parte de los inversionistas foráneos”, añadió.

