Gestión analizó los retos y oportunidades que plantea la tecnología 5G durante el diálogo “Desafíos y oportunidades de la transformación digital en la era del 5G”. Foto: Jesús Saucedo / GEC
Karen Guardia Quispe
El último 12 de setiembre, luego de siete años de retraso estatal, se concretó el reordenamiento de la banda de 3.5 GHz, fundamental para el despliegue del 5G en el Perú. Ese día, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizó la subasta pública de cinco bloques de 100 MHz cada uno, adjudicándose cuatro y quedando uno pendiente de asignación. En este contexto, Gestión organizó el diálogo “Desafíos y oportunidades de la transformación digital en la era del 5G”, para analizar qué retos y posibilidades abre la tecnología del 5G. ¿Cuáles son?

