El ejecutivo detalló que OSC opera cuatro unidades de negocio en Perú enfocadas en instalación de redes, provisión de personal técnico especializado, outsourcing operativo y soluciones tecnológicas de valor agregado. Dentro de estas, destaca Smart Solutions, la unidad más reciente, que ya representa el 63% de la facturación en el territorio nacional, impulsada por proyectos de ciberseguridad, automatización, redes LTE privadas y conectividad en zonas rurales e industriales.

Entre los ejes de crecimiento de OSC se encuentran la expansión de redes de fibra óptica y el desarrollo del 5G, tecnología cuya penetración en Perú aún es baja (1.6%), pese a que se espera que llegue al 98% de la población para 2026. “Queremos ser el aliado tecnológico que construya ese futuro digital. Estamos trabajando con operadores y proveedores para ampliar la cobertura de fibra óptica, incluso en zonas de difícil acceso como la Amazonía”, afirmó Gallego.

OSC Top Solutions proyecta invertir más de US$ 30 millones en Perú entre 2025 y 2026. Foto: Freepick

Fibra óptica y 5G: los proyectos en marcha

Actualmente OSC, detalló el directivo, participa en proyectos de conectividad que beneficiarán a unas 300,000 personas en la región amazónica. Así, uno de los principales desarrollos en marcha es el tendido de más de 500 kilómetros (km) de fibra óptica entre Yurimaguas (Loreto) e Iquitos, de los cuales 400 km serán subfluviales y 100 km terrestres.

“El objetivo es elevar la penetración de internet en Iquitos del 29.6% al 45%, mejorando también la velocidad de descarga que está muy por debajo del promedio regional (entre 15 y 20 Mbps)”, precisó.

Además, indicó que OSC lidera proyectos internacionales de infraestructura digital, como el tendido de 1,850 km de fibra en Bolivia, que conecta al país con el Atlántico y el Pacífico a través de Perú, permitiendo a empresas peruanas acceder a contenidos alojados en Brasil y reducir su latencia hasta en un 40%. “Esta red mejorará la experiencia digital para usuarios que consumen servicios como videojuegos, redes sociales o contenido educativo”, precisó.

A nivel local, Gallego indicó que la empresa colabora con tres operadoras —tanto fijas como móviles— en proyectos de expansión de redes, y trabaja con proveedores como Huawei y Nokia en la instalación de antenas 5G, cuyo cliente final es Claro. En paralelo, mantiene una alianza con Bitel para el despliegue de redes privadas 5G orientadas a sectores como minería, puertos e industria manufacturera.

En esa línea subrayó que, aunque el despliegue del 5G aún está a la espera de la licitación estatal para la asignación del espectro, varios operadores ya tienen sus redes listas y se preparan para la instalación de antenas 5G. A nivel nacional, estimó que su implementación requerirá una inversión de hasta US$ 800 millones, considerando aportes tanto del sector privado como del Estado .

La firma colombiana planea duplicar su facturación en Perú con proyectos de alto impacto en la Amazonía, redes privadas en minería y el despliegue de 5G junto a grandes operadoras. Foto: MTC.

Redes privadas: la otra línea de crecimiento

Las redes privadas LTE representan otra línea de crecimiento, especialmente en el sector minero. Gallego comentó que OSC ya trabaja con ocho minas del país —incluidas Antapaccay y Poderosa, entre otras— implementando soluciones de automatización como vehículos autónomos, sensores térmicos, controles de acceso y monitoreo de EPP mediante cámaras inteligentes. Estas tecnologías, detalló, buscan reducir costos operativos y aumentar la productividad, así como garantizar la seguridad en entornos de difícil conectividad, mediante herramientas como el cable radiante, que permite mantener comunicación en todo el entorno minero.

En conjunto, OSC proyectó inversiones en Perú por hasta US$ 18 millones en fibra óptica entre 2025 y 2026, y entre US$ 10 millones y US$ 12 millones en redes privadas para minería . “Estamos enfocados en sectores que están creciendo aceleradamente y que demandan infraestructura tecnológica. De ahí viene nuestro optimismo en cerrar el año con un crecimiento del 30%”, dijo.