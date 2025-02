El operador satelital israelí Gilat, especializado en servicios de telecomunicaciones y en la operación e implementación de proyectos de redes a gran escala, anticipó una caída de los ingresos en Perú, tras un cambio de modelo operativo. Estas previsiones se dan luego de percibir US$ 52,3 millones en 2024 y US$ 51,4 millones en 2023.

Gil Benyamini CFO de Gilat, señaló que durante 2025 habrá algunos retrasos en la renovación de algunos de los contratos recurrentes, por lo que podría reducir ligeramente los ingresos. “Pese a ello, la mayoría de los ingresos de Perú son a largo plazo y definitivamente vemos una trayectoria de crecimiento a largo plazo en el país”, dijo durante su conferencia de estados financieros.

En 2025, Gilat Perú pasará de un modelo basado en la construcción de proyectos a un modelo basado en servicios y así podrá aumentar los ingresos procedentes de actividades operativas. “La compañía ha conseguido pedidos del orden de US$ 20 millones de protagonistas del sector de comunicaciones del país”, señalaron desde la compañía.

El beneficio bruto en Perú llegó a US$12,5 millones el año pasado, frente a los US$ 5 millones de 2023. El resultado operativo fue de US$ 3,8 millones, mientras que el ebitda totalizó US$ 5,6 millones.

Contratos en Perú

Gilat brinda conectividad al operador rural Internet para Todos (IPT), que está expandiendo su red para llegar a más comunidades. En 2024, la empresa anunció un pedido de seguimiento a seis años de IPT por más de US$ 10 millones para brindar servicios de retorno celular en áreas rurales de Perú.

También mantiene contratos con el Gobierno peruano para el despliegue de redes regionales de banda ancha de fibra óptica.

El año pasado, Gilat Satellite Networks obtuvo un contrato de US$ 17 millones para expandir un proyecto regional de telecomunicaciones en Perú.

“Tenemos una sólida cartera de proyectos para 2025, con grandes oportunidades emergentes, como en el caso de importantes solicitudes de propuestas”, indicó Adi Sfadia, CEO de la compañía.

Temas que te pueden interesar sobre telecomunicaciones

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.