Integratel Perú anunció que se adjudicó un bloque de 100 MHz de espectro para el desarrollo de tecnología 5G.

Este recurso permitirá ofrecer conexiones ultrarrápidas, baja latencia y la capacidad de conectar millones de dispositivos de manera simultánea, sentando las bases para que las empresas peruanas incorporen soluciones digitales avanzadas y eleven su competitividad, destacó la compañía.

Integratel Perú, que opera bajo la marca Movistar Empresas, viene preparando su red para esta evolución mediante un plan de modernización que ya ha renovado 1,400 antenas y que continuará con fuerza durante el período 2026-2027. Este despliegue previo le permitirá activar 5G tan pronto como se autorice su implementación oficial.

Entre las soluciones que se verán potenciadas por esta nueva tecnología destacan las herramientas de identificación de personal en zonas restringidas, que hoy verifican el uso de equipos de protección personal mediante cámaras inteligentes. Con 5G, estos sistemas podrán operar con imágenes más nítidas, transmisión en tiempo real y mayor automatización en los controles de acceso, reduciendo la intervención humana y elevando la seguridad operativa.

El impacto de 5G se extenderá a sectores como la manufactura, la minería, la salud y la educación, donde las empresas podrán optimizar procesos, generar nuevos modelos de negocio e innovar en sus operaciones.

Además de los beneficios para el sector privado, Integratel Perú asumió compromisos de inversión en conectividad. La empresa llevará 4G a 437 localidades rurales y conectará 545 kilómetros de carreteras. Asimismo, dotará de 5G a 92 entidades públicas, incluyendo hospitales, colegios y sedes de los Juegos Panamericanos.