Como parte del proceso para promover el despliegue de la tecnología 5G en el país, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) realizará la Subasta Pública del Mecanismo Especial de Asignación en la banda 3.5 GHz.

En este acto público, que se llevará a cabo el viernes 12 de setiembre desde las 9:00 horas, las empresas calificadas para participar de la subasta competirán para obtener bloques de espectro de 100 MHz y definir su ubicación en la banda 3.5 GHz.

Cabe resaltar que, como parte de este mecanismo, las empresas asumirán compromisos obligatorios de inversión para llevar conectividad móvil 4G por primera vez a un mínimo de 1,221 localidades rurales.

Se extenderá por 1,699 kms de vías nacionales

Ello permitirá llevar el servicio a más de 120,000 personas, así como para desplegar infraestructura que cubrirá 1,699 kilómetros de carreteras nacionales, mejorando la conectividad a lo largo de ejes viales estratégicos.

Para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de este proceso, el MTC informa que designó a un Comité Evaluador mediante la Resolución Viceministerial N.o 0067-2025-MTC/03, publicada en el diario oficial El Peruano.

Este comité está conformado por especialistas en telecomunicaciones y en gestión de espectro, con experiencia en proyectos, concesiones y procesos evaluadores.

Con esta subasta, el MTC indicó que reafirma su compromiso de promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico, consolidando la tecnología 4G e impulsando el despliegue de la tecnología 5G.

Con esto, remarcó el sector, se está buscando reducir la brecha digital en el país, llevando más y mejores servicios de telecomunicaciones a las zonas que más lo necesitan.