Entre enero y junio de 2025 se registraron 586,143 reclamos ante las empresas operadoras de telecomunicaciones en Perú, una caída de 3.11% frente al mismo periodo de 2024 (604,948), según el Osiptel. Se trata del nivel más bajo incluso respecto a los años posteriores a la pandemia.

El regulador explicó que esta reducción responde, en parte, al uso de soluciones anticipadas de reclamo (SAR) por parte de las empresas y a la gestión directa de casos que realiza el organismo supervisor.

A nivel regional, la mayor disminución porcentual se observó en Madre de Dios (-48.33%), seguida de Loreto (-40.19%) y Cajamarca (-34.29%).

Fuente: Osiptel

¿Cómo le fue a Movistar y otras operadoras?

Pese a la tendencia a la baja, entre enero y junio de 2025, Movistar concentró la mayor parte de ellos, con 341,112 casos, lo que representa el 58.20 %del total. Le siguen Entel con 102,496 (17.49%), Claro Perú con 58,615 (10%), y Bitel con 41,156 (7.02%).

Completan la lista Wow con 24,732 (4.22%), Win-Net con 9,779 (1.67%), DirecTV con 7354 (1.25%), y otras empresas con porcentajes menores (0.15%).

Fuente: Osiptel

Fuente: Osiptel

El servicio móvil, el más reclamado

El 59.13% de los reclamos (346,559) correspondió al servicio móvil, aunque su participación se redujo respecto a 2024 (casi 70%). Le siguieron el internet fijo (20.45%) y los servicios empaquetados (11.71%).

En cuanto a los canales de reclamo, la vía telefónica fue la más usada (55.23%), por encima de la atención presencial (23.81%) y la web (14.49%).