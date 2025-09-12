Claro Perú se adjudicó un bloque de 100 MHz en la banda de 3.5 GHz, paso clave para el despliegue de la red 5G en el país. Con esta asignación, la empresa asegura cobertura en 416 centros poblados, más de 540 kilómetros carreteras y en instituciones públicas como colegios, universidades, hospitales y sedes de los Juegos Panamericanos.

“Con la exitosa conclusión de este proceso, el país da un paso clave hacia el despliegue de redes 5G. Este avance nos permitirá no solo potenciar la conectividad en las grandes ciudades, sino también llegar a miles de nuevos poblados rurales, gracias al esfuerzo conjunto de todos los operadores”, afirmó Humberto Chávez, CEO de Claro Perú.

La compañía resaltó que la adjudicación también apunta a impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, brindándoles mayores oportunidades para mejorar su competitividad a través de soluciones digitales.

Con la adjudicación del espectro 5G, Claro ampliará su cobertura en instituciones públicas y más de 400 centros poblados del país. Foto: Claro.

No obstante, Chávez advirtió que será necesario el apoyo de las autoridades para agilizar el despliegue de infraestructura y revisar las condiciones de concesión, con el fin de atraer más inversión al sector. “Reafirmamos nuestro compromiso con el país y con el despliegue de una red 5G moderna, inclusiva y sostenible”, agregó.

Como se sabe, Claro forma parte de América Móvil, conglomerado de telecomunicaciones con operaciones en 23 países y más de 400 millones de accesos a junio de 2025.