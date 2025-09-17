Todas las sedes de los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027 y el propio Estadio Nacional contarán con redes inalámbricas de “Quinta Generación” (5G) con lo que se asegura que las transmisiones a efectuarse desde esos lugares , sean bajo estándares de altísima tecnología similares a los grandes eventos deportivos y otros.

Así lo reveló el viceministro de Comunicaciones, Carlo Renato de los Santos, quién indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha establecido como obligación a las empresas operadoras que calificaron en la subasta pública de la banda 3.5 GHz, realizar estos trabajos durante el 2026.

“Considerando que organizaremos los Juegos Panamericanos 2027, en las especificaciones técnicas del contrato de concesión correspondiente al reciente proceso de la asignación de la banda 3.5 GHz, se estableció como obligación de los operadores de telecomunicaciones coberturar con servicios 5G las sedes de los Panamericanos y el Estadio Nacional dentro del primer año de suscrito el referido contrato, lo cual está previsto para el 17 de diciembre de 2025, con ello, se garantiza que al inicio de este importante evento deportivo, la transmisión sea bajo altos estándares propios de esta tecnología”, comentó.

De los Santos La Serna agregó que los trabajos que lleven a cabo estas empresas de telecomunicaciones, no deberán de superar los dos años.

“El plazo es hasta dos años de suscrito el contrato para cumplir estos compromiso. El incumplimiento está sujeto a penalidad”, remarcó.

Cabe señalar que las empresas que calificaron en la subasta pública son Movistar, Claro, Entel y Bitel.

“Adicionalmente, las empresas ejecutarán Compromisos Adicionales de Inversión para desplegar cobertura 5G en puntos estratégicos de gran impacto social, como colegios, universidades públicas y hospitales”, agregó de los Santos La Serna.