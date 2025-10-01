Actualmente, Aom opera con dos almacenes alquilados bajo gestión propia. (Foto: Aom)
Hace 18 años, la peruana Aom Suministros Industriales inició operaciones con una reducida estructura comercial, enfocada en la distribución de equipos de seguridad industrial. El contexto era favorable: la construcción vivía un auge y la minería se consolidaba como motor de la economía, mientras que la conciencia por la seguridad aumentaba. Apenas un año después, la firma decidió dar un paso más y convertirse en importador directo de diversas marcas, lo que le permitió ampliar su oferta y ganar competitividad. En los años siguientes, la estrategia fue clara: diversificar líneas de negocio y evolucionar hacia un proveedor integral para sectores clave. Conozca sus próximos pasos para alcanzar una facturación de S/100 millones hacia el 2027.

