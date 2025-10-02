La canadiense Radius Gold anunció la firma de un acuerdo de asignación y opción minera para adquirir las concesiones Hidekel, un área de 1,800 hectáreas ubicada en el sur de Perú. Dichas concesiones se encuentran adyacentes a Tierra Roja (Arequipa), proyecto de cobre de propiedad 100% de la compañía.

Según el comunicado, la minera fortalece su posición en uno de los distritos de exploración de cobre más prometedores del país.

Con la firma del mencionado acuerdo, la empresa liberó las concesiones restantes que estaban en revisión, concentrando así sus esfuerzos en Hidekel y Tierra Roja (Arequipa). Radius subrayó que este paso estratégico representa una ampliación clave de su potencial exploratorio en Perú, alineado con su plan de crecimiento en América Latina.

La compañía destacó, además, que cuenta con suficiente financiamiento para llevar adelante el programa de perforación planificado.

Con la adquisición de las concesiones Hidekel, Radius Gold consolida su presencia en Perú y asegura una extensión clave para el desarrollo de Tierra Roja. (Foto referencial: Andina).

Perforación en Tierra Roja

Radius Gold informó que ya cuenta con la mayoría de los permisos necesarios para iniciar su primer programa de perforación en Tierra Roja. Entre las autorizaciones obtenidas, se encuentran la Ficha Técnica Ambiental, que avala la construcción de hasta 20 plataformas de perforación; el permiso arqueológico, que certifica la ausencia de impactos sobre el patrimonio cultural; así como el contrato de suministro de agua con un operador autorizado.

Además, se ha seleccionado un contratista local para los trabajos y se confirmó que la zona corresponde a tierras federales desocupadas.

Radius Gold reafirma su apuesta por el cobre peruano con la incorporación de nuevas concesiones que amplían su proyecto Tierra Roja. (Foto referencial: ADEX).

Radius Gold reporta sólida posición financiera

Radius Gold aún tiene pendiente la aprobación de una exención de acceso adicional, la cual se espera obtener a inicios de noviembre, fecha proyectada para el arranque de las perforaciones en Tierra Roja. La compañía subrayó que se encuentra en una posición financiera sólida para ejecutar el programa completo en cuanto se emitan las autorizaciones finales.

“La adquisición de las concesiones de Hidekel garantiza una extensión clave de nuestro proyecto Tierra Roja. Nuestro equipo está ansioso por comenzar el primer programa de perforación en este atractivo objetivo cuprífero”, señaló Bruce Smith, presidente y director ejecutivo de Radius Gold.

La minera, que forma parte del Grupo Gold liderado por Simon Ridgway, mantiene además operaciones en México y Guatemala, y continúa evaluando nuevas oportunidades de inversión y adquisiciones en distintos mercados.

