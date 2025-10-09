El mercado peruano es estratégico para la compañía: tras 107 años de operaciones, concentra el 45% de sus ingresos en la región andina (Perú, Bolivia y Chile) (Foto: SKF).
El mercado peruano es estratégico para la compañía: tras 107 años de operaciones, concentra el 45% de sus ingresos en la región andina (Perú, Bolivia y Chile) (Foto: SKF).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La multinacional sueca SKF, enfocada en la fabricación y remanufactura de rodamientos, refuerza su presencia en Perú con una estrategia enfocada en la gran minería y la remanufactura, consolidando al país como un eje central de sus operaciones en la región andina. Con más de un siglo de trayectoria en el mercado local, la compañía sueca acelera sus planes de expansión y apunta a nuevos sectores como energías renovables, mientras proyecta un crecimiento sostenido en los próximos años.

TE PUEDE INTERESAR

Los pasos del gigante BHP en Perú: calienta motor de perforación en 2026 y mira join ventures
Ransa y la logística minera: hacia el transporte de concentrados y oportunidad en Chancay
Metso acelera en Perú: US$ 20 millones para Arequipa y alista nueva fábrica en Lurín

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.