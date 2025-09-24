En el 2026, las relaciones diplomáticas entre Perú y Estados Unidos (EE.UU.) celebrarán su bicentenario y, desde la Embajada del país norteamericano, destacan la presencia de compañías estadounidenses en el mercado local con inversiones acumuladas por más de US$ 4,000 millones solo en la minería peruana. En tanto, afirma que hay oportunidades de nuevas relaciones comerciales y de negocios para firmas nacionales en el territorio norteamericano, aun ante cambios de política arancelarias.
