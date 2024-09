Diez emisores de deuda de grado de inversión, entre ellos T-Mobile, están tratando de recaudar efectivo, y el mercado se recupera después de que la semana pasada las ventas no alcanzaran las previsiones de emisión. Esta semana podría haber operaciones por entre US$ 20,000 millones y US$ 25,000 millones, según las mesas de créditos sindicados.

En el mercado de bonos basura, 10 empresas han solicitado préstamos, lo que supone el día más activo del año en cuanto a número de emisores. También en Estados Unidos se han lanzado 14 operaciones de préstamos apalancados.

La semana pasada, la Reserva Federal decidió recortar las tasas de interés en medio punto porcentual, una medida que provocó un mayor estrechamiento de los diferenciales de crédito. Esto da a los prestatarios otra oportunidad de refinanciar y captar capital fresco antes de la suspensión por la publicación de resultados y la posible volatilidad en torno a las elecciones estadounidenses o los próximos datos económicos.

“Ahora que la incertidumbre de la decisión de la Reserva Federal está fuera del camino y los inversionistas todavía tienen liquidez para desplegar, parece que los emisores están ansiosos por cerrar sus acuerdos”, dijo David Schiffman , gestor de cartera de Aquila Investment Management. “Las empresas no quieren quedarse fuera del mercado, ya que la liquidez se hace más difícil a medida que nos acercamos a las elecciones”.

Costo de deuda en bonos basura cae este mes | Empresas quieren endeudarse antes de elecciones en EE.UU.

El rendimiento promedio en los mercados de bonos estadounidenses con grado de inversión y de alto rendimiento cayó tras la medida de la Fed, lo que la hace más atractiva para los emisores. Los diferenciales también se han estrechado. Los precios de los préstamos apalancados se han mantenido estables durante la última semana.

Entre las empresas que acudieron el lunes al mercado de bonos de grado especulativo se encuentra el minorista de muebles en línea Wayfair LLC, que busca obtener un préstamo de US$ 700 millones para refinanciar los vencimientos existentes. Goldman Sachs Group Inc. es el bookrunner principal de la operación.

El fabricante de filtros de cigarrillos Cerdia lanzó una oferta de US$ 800 millones para refinanciar sus pagarés con vencimiento en 2027 y financiar una distribución entre los accionistas. Por su parte, el productor de carbón Coronado está emitiendo deuda por US$ 400 millones para amortizar sus pagarés con vencimiento en 2026.

El proveedor de telecomunicaciones Windstream Holdings, Inc. está recurriendo tanto al mercado de préstamos como al de bonos. El lunes lanzó un paquete de deuda de US$ 1,300 millones para refinanciar préstamos existentes. JPMorgan Chase & Co. lideró las transacciones.

Aunque la mayoría de las operaciones en el mercado de préstamos este año son para revalorizar o refinanciar la deuda existente, las transacciones que financian compras apalancadas también están en alza. El lunes, Agco Grain & Protein está comercializando una oferta de US$ 400 millones para ayudar a financiar una adquisición por parte de American Industrial Partners. Esta operación está dirigida por Santander.

Una tienda T-Mobile en Wilmington, Carolina del Norte, EE.UU., el martes 28 de mayo de 2024. T-Mobile US Inc. es el segundo operador de telefonía móvil más grande de EE.UU.