Según explica la embajadora, los inversionistas estadounidenses están muy atentos en cómo le va a la economía peruana, y tras ese análisis observa que hay muchas oportunidades de negocio, los cuales no solo se encuentran en la minería sino que en todos los sectores económicos y en varias regiones del país. En esa línea, destaca el terminal portuario de Matarani (Arequipa), que tiene 50% de inversión americana y llega a movilizar 7 millones de toneladas de minerales al año, la carga más elevada de Latinoamérica.

“Somo el segundo socio en comercio pero el principal en bienes no tradicionales con el 31%. Es decir, nuestro comercio con Perú es lo que da más empleo, valor agregado y la más diversa de todos lo demás inversionistas. Tenemos una relación bastante diversa y larga, y podemos seguir aumentando y construyendo más sobre este base que hemos hecho juntos en estos últimos 15 años”, señaló Syptak-Ramnath.

Las inversiones del 2024

Como parte de la confianza que tienen los inversionistas estadounidenses en el Perú, la embajadora detalla que solo cuatro empresas de diversas industrias han destinado cerca de US$ 3,000 millones en el país. En detalle, destaca el ingreso del fondo de inversión en infraestructura Actis (propiedad de capital americana) al mercado peruano al comprar Enel Generación Perú por US$ 1,400 millones y con planes de realizar más desembolsos en el futuro.

Asimismo, resalta los US$ 920 millones de inversión que anunció el consorcio Offshore International Group INC en el lote X (Piura) y la compra de activos en internet de fibra óptica por US$ 200 millones por parte de la estadounidense KKR, la cual espera el visto bueno del Indecopi. Sumado a ello, los nuevos desembolsos que se buscan realizar en el puerto de Matarani, lo cual también es un reflejo de que los empresarios norteamericanos miran con mucho interés el mercado peruano.

“Son casi US$ 3,000 millones lo que van a invertir esos cuatro negocios de los Estados Unidos en este año, sin incluir todas las demás. Veo con mucho optimismo el futuro de nuestra relación bilateral”, agrega la embajadora.

Stephanie Syptak-Ramnath, embajadora de Estados Unidos en Perú. (Foto: X/@USAmbPeru)

En cuanto a los sectores en los que más interés muestran los inversionistas estadounidenses, Syptak-Ramnath indicó que estas son diversas y en diferentes zonas geográficas del Perú. Asimismo, adelantó que hay nuevas empresas americanas que harán su ingreso al país, sin embargo, no aún pueden adelantar, sin embargo, resalta que se miran todas las industrias, entre ellos salud, internet y energía.

Apoyo al agro

Las frutas y verduras son los productos que más demandan en Estados Unidos. Aquellos que destacan son los arándanos, paltas y espárragos, y hay una tendencia creciente por el cacao peruano. Asimismo, destacó que desde el gobierno estadounidense, a través de su Departamento de Agricultura (USDA en inglés) se están ejecutando proyectos en beneficio del agro.

Así, mencionó que han lanzado un proyecto de US$ 28.6 millones para fortalecer la cadena de valor de jengibre, cúrcuma y orégano; en apoyo a pequeños y medianos agricultores peruanos. El proyecto “Alianza Personas, Naturaleza y Especias” financiado por el Programa de Alimentos para el Progreso del USDA se desarrollará inicialmente en Arequipa, Moquegua, Tacna y Junín, y posteriormente en Piura, Lambayeque, San Martín y Cusco. Se busca beneficiar a más de 12,000 agricultores, 15 procesadores y 90 organizaciones de productores peruanos en un periodo de cuatro años.

En corto:

Idioma. La embajadora de Estados Unidos en Perú también señaló que buscan promover la enseñanza de inglés en varios niveles de la educación en el país, lo cual va en línea con la intención del Poder Ejecutivo.

Temas que te pueden interesar sobre empresas:

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.