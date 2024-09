En Perú, el proyecto que entregarán próximamente se ubica en Miraflores y tiene 24 unidades, con dimensiones entre 88 y 105 m2, y estará entregándose en noviembre de este año. Según Paredes, el 75% de los departamentos ya se encuentra vendido, teniendo un ticket promedio que oscila entre los US$ 210,000 y los US$ 230,000.

A este proyecto, se suma un nuevo edificio en Barranco, de 52 departamentos, que tiene una inversión de US$ 5.56 millones. Este será lanzado el próximo mes con una expectativa de estreno para julio del 2025.

“Este es nuestro primer proyecto mixto con un local comercial, porque es una zona que se ha revaluado muchísimo. Tenemos formatos de 1, 2 y 3 dormitorios desde los 43.3 m2 hasta los 126.3 m2. Si bien el precio varía de acuerdo a la tipología, el ticket promedio de venta estará entre los US$ 124,683″, precisó Paredes.

De cara al 2025, la empresa busca diversificar su portafolio con la adquisición de terrenos en Lima Moderna con proyectos mixtos. “Ahora estamos comprando un terreno en Miraflores para continuar con este tipo de formatos. Se encuentra en la Av. Larco y tendrá unidades comerciales y unidades de vivienda. Proyectamos construir 2 torres de 17 pisos cada una”, detalló.

Estados Unidos: la oportunidad de un gran mercado

Mientras algunas empresas locales han optado por incursionar en el real state norteamericano a través de lugares como Brickell y Miami, LibreCorp, vía su marca Libre Holmes, apostó por Central Florida, muy cerca del destino más visitado en la zona, Orlando, debido a los beneficios tributarios para sus ciudadanos, gran calidad de vida y mejor clima.

“Central Florida se está convirtiendo en un polo de desarrollo y, además, una de sus ciudades, Clermont, donde tenemos un proyecto de 11 townhouses, acaba de ser declarada la ciudad deportiva más importante de Estados Unidos, donde se va a consolidar el mayor centro de alto rendimiento para atletas en ese país. Aquí las familias pueden acceder a una casa de 250 m2 al mismo precio con lo que comprarían una vivienda de 100 m2 en otros estados como New York o ciudades cercanas como Miami”, explica Carlos Perales.

El próximo proyecto en cartera de Libre Homes en Estados Unidos es Spokane en Washington State, de 17 townhouses, cerca de Seattle, demandado por profesionales que buscan una zona tranquila, rodeada de naturaleza y cerca de las grandes ciudades.

“Estamos comprando dos terrenos para desarrollar esta especie de condominio. Tenemos una inversión comprometida de US$ 7.13 millones para áreas de 161.65 y 170.94 m2. La construcción del proyecto estaría iniciando a mediados del próximo año y el ticket promedio ronda entre los US$ 550,000 por unidad″, sostuvo.

El CEO de la inmobiliaria peruana asegura que son la primera empresa peruana constituida en Estados Unidos que ha podido ejecutar de manera integral proyectos de viviendas con todas las fases que implican.

Proyecciones de crecimiento

Paredes estima que en Estados Unidos, la inversión total por sus proyectos llegaría aproximadamente a US$ 15′000,000. Con esto, la empresa espera pasar de una facturación anual de US$ 4 millones a los US$ 13 millones para el cierre del 2024.

Actualmente, la empresa está próxima a entregar su proyecto Rotonda Sands en Florida (EEUU), que cuenta con 10 single-family homes y espera estrenar en noviembre.

“Con los proyectos en Perú, pero sobre todo en EE.UU., proyectamos más de US$ 50 millones en ventas. Estamos siempre a la expectativa de continuar nuestras inversiones tanto en Perú para extendernos a Lima Moderna y continuar con nuestros proyectos en Norteamérica. Muy pronto incursionaremos en el mercado mexicano, así que estamos muy expectantes”, concluyó.

