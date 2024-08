Fundado hace 18 años por exanalistas de JP Morgan: Tim Purcell, Alfredo Irigoin y Carlos Ingharm , cerró su primer fondo de inversión con US$ 181.5 millones al año de su creación y realizó su primera inversión. Un año después, completó el cierre final de su segundo fondo con US$ 465 millones en compromisos de capital. En 2015, Linzor levantó su tercer fondo, obteniendo US$ 621.2 millones en compromisos de capital.

Desde su creación, Linzor Capital ha recaudado más de US$ 1,200 millones a través de tres fondos de inversión, permitiéndole invertir en más de 20 empresas en América Latina. La firma reforzó su presencia regional con oficinas en Chile, México, Argentina y Colombia, y se enfoca principalmente en la adquisición de medianas empresas . Según su portal web, enfoca su interés en compañías que ofrezcan servicios o tecnologías digitales esenciales para los consumidores, así como en empresas que buscan acelerar su transición hacia una economía cada vez más digital.

“América Latina está experimentando un cambio significativo en esta área, impulsado por empresas en los sectores de fintech, software as a service (SaaS), edtech y telecom/fibra óptica, entre otros. La pandemia ha acelerado inesperadamente la transformación digital, generando resultados positivos”, señala la firma. Este enfoque estratégico se refleja en la reciente adquisición de Win, una empresa peruana que, en Lima, está desafiando a Telefónica en el mercado de internet residencial con fibra óptica, alcanzando una participación de mercado del 34%.

El interés del fondo de inversión también se centra en empresas que atienden necesidades sociales importantes, como atención médica, educación y servicios financieros, con un enfoque en la asequibilidad y la calidad. Además, busca compañías que ofrezcan soluciones para un consumo más sostenible y saludable de los recursos en la región.

Promete: triplicar el valor de la empresa que compra

Linzor Capital Partners tiene experiencia en el mercado de telecomunicaciones. Hace cinco años, adquirió Mundo Pacífico, una firma chilena especializada en internet de fibra óptica para hogares y empresas. Tras la compra, el fondo implementó un agresivo plan de expansión que triplicó su base de clientes y red en solo dos años, antes de vender la empresa al fondo DigitalBridge en 2022.

Este podría ser el enfoque que Linzor adopte con Win: fortalecer y expandir su presencia para luego venderla a otro operador o fondo de inversión. Aunque no se ha revelado el monto que abonó por la adquisición de la peruano, el fondo de capital estadounidense señala en su portal web que busca invertir en empresas medianas con valores entre US$ 75 millones y 400 millones.

Su objetivo es multiplicar el valor de las empresas por dos o tres veces durante el período de tenencia, incrementando así su atractivo para compradores potenciales al momento de la venta . Actualmente, el 9% de las inversiones de Linzor Capital Partners se encuentran en Perú. En 2012, ingresó al sector retail tras adquirir La Curacao, del Grupo EFE.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.