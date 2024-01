SpaceX de Elon Musk lanzó sus primeros seis satélites capaces de ofrecer servicio de telefonía móvil mientras la compañía se apresura por llevar más conectividad a áreas remotas.

Al operar como una torre celular en el espacio, los satélites Starlink funcionan con los teléfonos existentes de los usuarios, en lugar de usar equipos especializados, para permitir la mensajería de texto en áreas donde las señales celulares tradicionales son débiles o inexistentes.

Más adelante, SpaceX podrá ofrecer servicios de voz y datos, dijo Kate Tice, gerente sénior de ingeniería de sistemas de calidad, en una transmisión web realizada el martes para el lanzamiento.

Llamada “Direct to Cell”, la empresa está trabajando con T-Mobile US Inc. en Estados Unidos, una asociación que se anunció en 2022 y que obtuvo la aprobación de Estados Unidos el mes pasado para realizar las pruebas.

SpaceX trabajará con otros operadores en el resto del mundo: Optus de Singapore Telecommunications Ltd. en Australia, Salt Mobile SA en Suiza, Rogers Communications Inc. en Canadá, One New Zealand Group Ltd. en Nueva Zelanda, Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA en Chile y Perú y KDDI Corp. en Japón.

Se espera que Starlink genere alrededor de US$ 10,000 millones en ventas totales este año, lo que eclipsaría su negocio de lanzamiento de cohetes y representaría dos tercios del total, informó Bloomberg News. Musk está considerando una oferta pública inicial para el negocio de satélites Starlink para finales de 2024, según Bloomberg.

