La empresa, que ayudó a Musk a completar su compra por US$ 44,000 millones, redujo el valor de su participación en X en un 19% en la actualización de su cartera de noviembre para el Blue Chip Growth Fund, en comparación con una presentación de setiembre, según cálculos de Bloomberg.

Es la más reciente de una serie de rebajas por parte de Fidelity desde que Musk concluyó la adquisición de la plataforma de redes sociales en octubre de 2022; X ha tenido dificultades para retener a los anunciantes y US$ 13,000 millones en deuda la mantienen bajo presión.

Bajo Musk, X ha enfrentado muchos cambios abruptos, desde despidos drásticos y el cierre de oficinas internacionales hasta un cambio radical en las políticas de moderación y el sistema de verificación de la plataforma.

La agitación ha desanimado a los anunciantes y se estima que los ingresos por ventas de publicidad en 2023 ascenderán a US$ 2,500 millones, muy por debajo de la tasa anterior de aproximadamente US$ 1,000 millones por trimestre, reportó Bloomberg News el mes pasado.

Fidelity dijo en un documento reciente que su participación actual en X valía US$ 5.6 millones en noviembre, es decir un 72% menos que el valor de su participación en el momento de la adquisición. La empresa no ha revelado ningún cambio en su participación en X, por lo que el informe más reciente implica que el valor de toda la empresa también ha caído un 72%.

No está claro cómo llegó Fidelity a su nueva valoración más baja o si recibe información no pública de la empresa. Fidelity declinó proporcionar un comunicado, diciendo que no comenta sobre inversiones individuales. X no respondió a una solicitud de comentarios.

La rebaja de Fidelity se produjo en medio de tiempos particularmente agitados para X. En noviembre, Musk desató una ola de críticas después de que estuvo de acuerdo con una publicación que decía que los judíos tenían un “odio dialéctico” hacia los blancos, lo que provocó una reprimenda de la Casa Blanca y de varios inversionistas de Tesla Inc.

En paralelo, grandes empresas que gastan, entre ellas Walt Disney Co. y Apple Inc., se distanciaron de la plataforma. Sus medidas llevaron a Musk a arremeter contra los anunciantes que abandonaron X, diciéndoles durante una entrevista con el New York Times que podían “irse a la m——”.

Axios informó anteriormente sobre la presentación de Fidelity.

