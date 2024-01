El 2023 fue un excelente año para la tecnología, prueba de ello es que ocho de los diez empresarios que lideran el ranking de los más ricos del mundo basan sus negocios en este sector.

Al inicio del 2024, el empresario Elon Musk -dueño de X (antes Twitter), Tesla y SpaceX- se convirtió en el ejecutivo con mayor patrimonio, según el ranking Bloomberg Billionaires Index.

El Índice de multimillonarios de Bloomberg es una clasificación diaria de las personas más ricas del mundo, que se basa en el análisis del patrimonio neto de cada multimillonario, indicó la Agencia Andina.

De acuerdo con el documento, el patrimonio neto combinado de las 500 personas más ricas aumentó en US$ 1.5 billones en 2023, recuperándose por completo de los US$ 1.4 billones perdidos el año anterior. La riqueza de los multimillonarios del sector tecnológico creció un 48%, es decir, US$ 658,000 millones.

Los hombres más ricos del mundo al 1 de enero de 2024

El empresario Elon Musk -controversial en el 2023 luego de la compra de la red social Twitter y los cuestionados cambios aplicados a la plataforma- es el millonario que lidera el ranking de los hombres más ricos del mundo, luego de dominar esta lista en el 2021 también.

Es así que le quita el título al magnate francés del sector del lujo Bernard Arnault. El patrimonio neto adicional suma US$ 92,000 millones con lo que su total llega a US$ 229,000 millones.

Por su parte, Bernard Arnault, director ejecutivo de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, sumó US$ 17,000 millones y llegó a US$ 179,000 millones al inicio del 2024. Es el único millonario del sector consumo en este top 10.

El fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, añadió US$ 69,900 millones a su patrimonio, y alcanzó US$ 177,000 millones, cerca del segundo lugar.

Por sus acciones en Microsoft y otras inversiones deportivas, Steve Ballmer, exdirector ejecutivo en esta compañía del 2000 al 2014, se ubica en el quinto lugar. En este 2024 se estima que recibirá US$ 1,000 millones en dividendos de Microsoft, sin laborar en esta empresa.

En sexto lugar está el CEO de Meta (Instagram, Facebook, Whatsapp y otras aplicaciones), Mark Zuckerberg, con US$ 128,000 millones y fue quien -después de Elon Musk- más sumó durante el año pasado con US$ 82,000 millones.