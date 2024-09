“Esperamos que la bajada de las tasas de interés respalde los proyectos de TI, que la política económica sea menos incierta tras las elecciones y que se presenten avances tangibles en los productos de IA en las próximas conferencias”, escribió el jueves el estratega de Goldman Sachs Faris Mourad en una nota a clientes.

La cesta amplia de IA de Goldman —que incluye empresas como Nvidia Corp, Microsoft Corp, Apple Inc, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, Meta Platforms Inc y Oracle Corp— acumula una baja del 11% desde su máximo de 2024 el 10 de julio. La debilidad va más allá de los 7 Magníficos.

Anteriormente, Goldman Sachs lanzó dos cestas centradas en el auge de la demanda de centros de datos y energía para impulsar el desarrollo de la IA. Desde mediados de julio la cesta de centros de datos de IA ha bajado un 8%, y la cesta Power Up America ha perdido un 5%.

Pierde fuerza el "trade" de IA | Cestas de Goldman Sachs relacionadas con IA caen de máximos del año

Las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en medio punto en su reunión del miércoles han impulsado una rotación de los valores tecnológicos de gran capitalización hacia los sectores económicamente sensibles del mercado.

Además, la última temporada de resultados mostró que el gasto de las empresas en inteligencia artificial no está dando los frutos esperados por los inversionistas.

Aunque esto ha provocado temor en algunos, para Goldman Sachs es una oportunidad de compra.

“Hay demasiado pesimismo sobre la IA”, escribió Mourad. “Las (cestas) de IA están baratas relativas a las tendencias de ganancias del año a la fecha, y requerirían nuevas malas noticias para bajar más, lo que creemos es poco probable”.

Los fundamentos desempeñan un papel clave en la tesis de Goldman Sachs. El banco espera que las ganancias netas de las empresas de IA casi se dupliquen en los próximos 12 meses. También ve más crecimiento en la generación de energía ligada a la tecnología.

