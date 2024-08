Es muy común que las personas busquen “inversiones seguras” que brinden una alta rentabilidad. Lamentablemente eso no existe. Toda inversión que brinde alta rentabilidad está asociada a un riesgo alto y todo riesgo alto debería ofrecer, si las cosas salen bien, una alta rentabilidad.

Por tanto, estimado lector, si alguien le ofrece alguna vez invertir en algún activo que le va a brindar una alta rentabilidad, asumiendo cero riesgo o un riesgo muy bajo, huya. No invierta. O la persona que le está ofreciendo el activo no sabe de economía/finanzas o, sí sabe, pero le está mintiendo. Usted no quiere invertir con alguien así.

¿Ahora, qué es una rentabilidad alta y qué es una rentabilidad baja? En general las acciones con buenos fundamentos deben brindar una alta rentabilidad en el largo plazo. Como benchmark podemos usar el SPY, ETF (Exchange traded fund) que cotiza en las bolsas de Estados Unidos y en la Bolsa de Valores de Lima. El SPY es un fondo que tiene como activo subyacente una canasta de acciones que replica al índice Standard & Poors 500, que agrupa a las acciones de las 500 empresas más líquidas y grandes, por valor de mercado, de Estados Unidos. El SPY ha rendido 11% promedio anual en dólares en los últimos 40 años. En mi opinión, esta es una alta rentabilidad. Rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro, pero el 11% es un buen parámetro de referencia para saber qué esperar.

El SPY es un activo con las acciones de empresas con buenos fundamentos y diversificado, donde el inversionista asume riesgo sistémico, riesgo economía global. Y como todo activo que tiene como activo subyacente acciones de empresas líquidas, su precio es volátil. Hay años en que rinde + 20% y otros que rinde -20%, por ejemplo. El riesgo es alto porque la variable que más influye en el precio del SPY es el crecimiento esperado de las ganancias de las empresas mencionadas para los próximos 24 meses y estas expectativas cambian día a día. Hace poco, por ejemplo, el 5 de agosto, la bolsa japonesa bajó 12.4% en un día, de manera inesperada, y eso determinó que en tres días el SPY disminuya 3%-4%. Goldman Sachs elevó el riesgo de recesión en Estados Unidos de 15% a 25% de golpe y hubo un pánico de corto plazo en el mercado. Tras ello, SPY saltó 8% y hoy nuevamente está cerca a sus picos históricos. Y por cierto, Goldman Sachs, ha reducido el riesgo de recesión de 25% a 20% y señala que este podría bajar a 15%.

¿Que es una rentabilidad baja? Hoy un bono del tesoro americano a 1 año paga aproximadamente 4.4% al año en dólares, sin contar costos de transacción. En teoría el bono del tesoro americano es el activo libre de riesgo, aunque todos sabemos que todo puede pasar. Sin embargo, un bono del tesoro americano es un activo de bajo riesgo y por ello su retorno es “bajo” y claramente mucho menor al retorno promedio anual esperado del SPY. Tendría que quebrar el gobierno americano para que haya un default a sus bonos, lo que provocaría una hecatombe económica global.

Entre el 4% y el 11% hay bonos corporativos a 5 años, a 10 años, de todo tipo de riesgo, que pagan cupones atractivos, hay propiedades que generan alquileres de diverso tipo, hay acciones que pagan dividendos altos, entre muchos otros activos.

En general, si usted desea proteger su capital y no estar expuesto a la alta volatilidad de los precios de mercado, compre bonos de baja duración y bajo riesgo (grado de inversión) y viva de los cupones que estos pagan. Apostar a una tasa entre 4% a 5% al año en dólares es algo razonable.

Ahora, si usted desea que su capital crezca a tasas atractivas con un horizonte de inversión de largo plazo, vaya por acciones, y ETF como el SPY. Si la economía global va bien y usted no vende asustado en un bear market (mercado bajista), ya sabe qué retornos aproximados esperar, pero tiene que resistir la volatilidad.

Cualquier inversión por debajo del 4% no tiene mucho sentido, pues el activo de menor riesgo rinde 4.4% en dólares al año. Cualquier inversión en bonos por encima de 7%, es en mi opinión una inversión de riesgo, pues se acerca poco a poco hacia el riesgo acciones, con un retorno menor. Cualquier inversión por encima del 11% es ya una inversión de mayor riesgo.

Mayor riesgo no implica una mala inversión. La acción de Apple ha rendido 34% promedio anual en 5 años, mucho más que SPY, que rindió 14% promedio anual en el mismo periodo. Pero claro, comprar una acción es asumir mucho más riesgo que comprar una canasta de 500 acciones. Si usted compra una acción no diversifica su riesgo. Si todo sale bien, da el batacazo, pero si no, su pérdida puede ser muy alta.

En general, yo recomiendo estar consciente del riesgo que uno asume cuando realiza una inversión. Muchas personas han perdido mucho dinero comprando cuotas de fondos o acciones o bonos, o notas estructuradas, sin entender bien el riesgo de estos activos. Invierten porque, “tengo un amigo capo en finanzas que me dijo” o porque “conozco al gerente de la empresa” o porque “si invierte fulano, tiene que ser buena inversión.” Recomiendo siempre entender el riesgo implícito en toda inversión y si su asesor no se lo enfatiza, exigir que se lo enfatice, incluso por escrito. Ello le permitirá tomar mejores decisiones de inversión, en base a su perfil de riesgo.