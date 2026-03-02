Si bien el MdE no es vinculante para Perú, sí abre grandes oportunidades para destrabar los millones paralizados en la cartera de proyectos mineros actual. Gestión, con información oficial de la administración de Donald Trump, precisa también los puntos de interés de EE.UU. sobre la producción del país.

La “oferta” de EE.UU. sobre minerales críticos

Tras la firma del MdE, la Cancillería informó que con ello EE.UU. se compromete a apoyar financieramente las iniciativas mineras vinculadas a minerales críticos, además de transferir tecnología para ello. Sin embargo, la oferta no se queda allí.

Según información que compartió la Embajada de EE.UU. en Perú con Gestión, el secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales, Caleb Orr, indicó en una conferencia posterior a la firma del MdE que su país contempla incluso fomentar la creación de un espacio de intercambio preferencial.

“El vicepresidente [de Estados Unidos, JD] Vance en sus declaraciones durante la reunión ministerial describió una zona comercial preferencial para minerales críticos en la que EE.UU. y nuestros socios podrían colaborar para, básicamente, apoyar el mercado, de modo que se pudiera contar con una inversión de mercado saludable en estos proyectos”, detalló Orr.

El canciller Hugo de Zela (izquierda) durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, que reunió a representantes de 55 países en Washington D.C. a inicios de febrero. Foto: Cancillería.

Este entorno incluiría precios mínimos o de referencia, para evitar que el comercio se afecte por la volatilidad del mercado, aunque faltan detalles mayores al respecto. Aparte de Perú, otras 54 naciones participaron de la cumbre organizada por la administración Trump sobre minerales críticos a inicios de febrero.

Así como de Zela, otros 10 funcionarios de países como Ecuador o Paraguay firmaron el MdE con Estados Unidos. El Gobierno del país norteamericano ya había firmado la misma cantidad de acuerdos en los meses previos y ya cerró negociaciones con otros 17 países. Así, Perú está entre los primeros en acordar la colaboración con el Gobierno de Donald Trump sobre minerales críticos.

Perú y su potencial en minerales críticos

¿Qué tiene Perú que EE.UU. ve con interés? Este país ha identificado 60 minerales críticos útiles para sus objetivos, lo que incluye a las llamadas tierras raras, que son un subconjunto. Perú hoy produce y vende al mundo 7 de ellos.

Estos son el boro, cobre (minado y refinado), plomo, roca fosfórica, plata, estaño y zinc. Todos estos están incluidos a la fecha en el Atlas oficial sobre minerales críticos del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés), organismo gubernamental que se encarga de esta materia.

La información de la USGS permite identificar el ranking regional. Perú es el cuarto país latinoamericano que más minerales críticos produce en la región actualmente. El líder absoluto es Brasil, con 30. Aunque, de avanzar en su promoción de proyectos, podría subir puestos en el listado.

Según informó la Cancillería, Perú podría producir 12 minerales críticos más y ofrecerlos al mundo. Entre ellos están el níquel, cobalto, manganeso, arsénico, indio y litio.

De empezar a producir todos, Perú se consolidaría como el segundo mayor productor de minerales críticos en la región (19), dejando atrás a México y Bolivia, que hoy producen 9. En EE.UU. son conscientes de ello, según el secretario adjunto Orr.

“El mismo cinturón andino que se extiende desde Ecuador y Perú contiene reservas muy ricas. En lo que respecta a las tierras raras pesadas, al cobre y al oro, todas estas son reservas excelentes”, dijo durante su intervención tras la conferencia ministerial. Ecuador, si bien fue destacado por Orr, aún no produce ningún mineral crítico, de acuerdo con el Atlas de la USGS.

Los proyectos mineros que EE.UU. podría apoyar

En la cartera de inversión minera actual (actualizada a octubre del 2025) del Ministerio de Energía y Minas (Minem) hay al menos 59 proyectos vinculados a esos 7 minerales en diferentes etapas. Su inversión acumulada supera los US$ 48 mil millones. En la cartera de exploración minera del Minem hay casi la misma cantidad de proyectos: 62 por US$ 513 millones. Pero su distribución refleja tareas pendientes.

Por ejemplo, en ninguna de las dos carteras hay un solo proyecto de boro, a pesar que la USGS lo tiene en su radar. En inversión, no existe iniciativa que tenga al plomo como mineral principal, solo tres minas polimetálicas que lo incluyen: Ampliación Huancapetí, Reposición Colquijirca y Romina. A ello hay que sumarle la concentración de la inversión y exploración minera en un solo mineral crítico: el cobre.

Gonzalo Tamayo, extitular del Minem, recordó que EE.UU. busca tomar la delantera en minerales críticos por una disputa geopolítica con China, el principal productor y refinador de estos componentes en el planeta. En ese sentido, vio positivo que Perú tenga un MdE con la administración Trump, sobre todo luego de que incluyeran al cobre en su listado hace 2 años.

“El USGS tiene estudios muy detallados en la materia. Perú evidentemente tiene un potencial geológico enorme, pero falta información actual. El Ingemmet, que antes era líder en la región en esa difusión, ha perdido terreno porque otros países han empezado a aplicar tecnologías con más rapidez”, apuntó el también socio de Macroconsult.

Para Luis Miguel Incháustegui, extitular del Minem, Perú podría aprovechar el interés de EE.UU. para reforzar las capacidades del Ingemmet, pero también para resolver otros pendientes mineros.

“La oficina de EE.UU. que aprueba los permisos mineros allá es muy exigente, pero tienen un sistema que hace que sus aprobaciones sean en tiempos cortos, sin perder rigor. Como país, podríamos aprovechar el convenio solicitando una asistencia técnica en este frente”, dijo.

A pesar de ello, precisó también que Perú no debería tener un MdE o acuerdos similares solo con EE.UU. vinculados a minerales críticos.

“Siempre es bueno revisar la letra menuda de los acuerdos. Nosotros le vendemos a todo el mundo. Si la tendencia es ir hacia los minerales críticos, hace falta reflexionar como país cuál será la forma en la que Perú promoverá el desarrollo de los proyectos”, señaló Incháustegui.

Fomentar ese diálogo, lo que podría traducirse en una política de estado, dar incentivos o facilidades a proyectos vinculados a estas materias permitiría, permitiría romper con la concentración de la cartera actual de proyectos en torno al cobre, agregó Tamayo.

“Hoy en la lista encontramos a varios que son los mismos de hace 15 años. Tampoco hay uno que contribuya directamente a las tierras raras, que no se producen tampoco en mucha cantidad, sino que son componentes de otros yacimientos. Solo en la medida que se siga investigando y explorando podremos encontrarlos”, remarcó el socio de Macroconsult.