El canciller Hugo de Zela suscribió en Washington D.C. un Memorándum de Entendimiento (MdE) con los Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral en minerales críticos y tierras raras. El acuerdo facilita la identificación conjunta de proyectos prioritarios y el acceso a instrumentos financieros y tecnológicos que contribuirán a dinamizar nuevas inversiones, fortalecer la competitividad del sector minero peruano y a diversificar su base productiva.
Asimismo, el MdE promueve la transferencia de tecnología y la cooperación técnico-científica e institucional, mediante el intercambio de información, conocimientos especializados y buenas prácticas internacionales. Con ello, el Perú busca fortalecer capacidades en exploración, mapeo de recursos, procesamiento, reciclaje, formación de capital humano e investigación y desarrollo (I+D).
El documento no genera obligaciones jurídicamente vinculantes para el Estado peruano, sino que constituye un marco flexible de cooperación y coordinación, orientado a generar mayores oportunidades y beneficios mutuos, en función de las decisiones soberanas del Estado peruano sobre la gestión de sus recursos minerales.
LEA TAMBIÉN: Trump creará reserva de minerales críticos para cortar dependencia de China: la inversión
La suscripción del memorándum se realizó en el marco de la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que congregó a representantes de 55 países. El encuentro fue liderado por el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, junto a otras altas autoridades del gobierno de ese país.
La delegación peruana estuvo integrada por el canciller Hugo de Zela y el viceministro de Minas, Carlos Talavera. Por la región participaron, entre otros, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, México, Paraguay y República Dominicana.
La participación del Perú en este foro permitió reafirmar su posicionamiento como socio estratégico confiable en materia de seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos, así como compartir una visión basada en el uso responsable de los recursos, la transparencia y el cumplimiento de altos estándares ambientales y sociales.
LEA TAMBIÉN: Cancillería no permitirá ingreso de migrantes irregulares: “Perú ya no está en capacidad”
Datos de interés
Los minerales críticos son recursos clave para las industrias más avanzadas y constituyen la base de la energía limpia, la tecnología digital y la seguridad. Resultan fundamentales para la transición energética y la innovación tecnológica, al ser esenciales en la fabricación de teléfonos inteligentes, sistemas de inteligencia artificial y equipamiento avanzado para los sectores defensa y salud.
Actualmente, el Perú cuenta con diez minerales críticos de los 60 identificados por los Estados Unidos: arsénico, boro, cobre, estaño, fósforo, indio, litio, plata, plomo y zinc. Además, presenta un alto potencial para la exploración y producción de otros nueve minerales, entre los que destacan el níquel, el cobalto y el manganeso.