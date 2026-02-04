El canciller Hugo de Zela suscribió en Washington D.C. un Memorándum de Entendimiento (MdE) con los Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral en minerales críticos y tierras raras. El acuerdo facilita la identificación conjunta de proyectos prioritarios y el acceso a instrumentos financieros y tecnológicos que contribuirán a dinamizar nuevas inversiones, fortalecer la competitividad del sector minero peruano y a diversificar su base productiva.

Asimismo, el MdE promueve la transferencia de tecnología y la cooperación técnico-científica e institucional, mediante el intercambio de información, conocimientos especializados y buenas prácticas internacionales. Con ello, el Perú busca fortalecer capacidades en exploración, mapeo de recursos, procesamiento, reciclaje, formación de capital humano e investigación y desarrollo (I+D) .

El documento no genera obligaciones jurídicamente vinculantes para el Estado peruano, sino que constituye un marco flexible de cooperación y coordinación, orientado a generar mayores oportunidades y beneficios mutuos, en función de las decisiones soberanas del Estado peruano sobre la gestión de sus recursos minerales.

La suscripción del memorándum se realizó en el marco de la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que congregó a representantes de 55 países. El encuentro fue liderado por el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, junto a otras altas autoridades del gobierno de ese país.

El canciller Hugo de Zela participó en la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos, que reunió a representantes de 55 países en Washington D.C. Foto: Cancillería.

La delegación peruana estuvo integrada por el canciller Hugo de Zela y el viceministro de Minas, Carlos Talavera. Por la región participaron, entre otros, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, México, Paraguay y República Dominicana.

La participación del Perú en este foro permitió reafirmar su posicionamiento como socio estratégico confiable en materia de seguridad y resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos, así como compartir una visión basada en el uso responsable de los recursos, la transparencia y el cumplimiento de altos estándares ambientales y sociales.

Datos de interés

Los minerales críticos son recursos clave para las industrias más avanzadas y constituyen la base de la energía limpia, la tecnología digital y la seguridad. Resultan fundamentales para la transición energética y la innovación tecnológica, al ser esenciales en la fabricación de teléfonos inteligentes, sistemas de inteligencia artificial y equipamiento avanzado para los sectores defensa y salud.

Actualmente, el Perú cuenta con diez minerales críticos de los 60 identificados por los Estados Unidos: arsénico, boro, cobre, estaño, fósforo, indio, litio, plata, plomo y zinc . Además, presenta un alto potencial para la exploración y producción de otros nueve minerales, entre los que destacan el níquel, el cobalto y el manganeso.