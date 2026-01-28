Canciller Hugo de Zela viaja a Panamá para participar en Foro Económico Internacional. (Foto: Cancillería)
Canciller Hugo de Zela viaja a Panamá para participar en Foro Económico Internacional. (Foto: Cancillería)
evento que analiza los principales desafíos y oportunidades de la región.

en donde se buscará promover acuerdos que faciliten el comercio y la inversión.

También señaló que esta segunda edición del Foro, organizado por el Gobierno de Panamá y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), contará con la presencia de 8 jefes de Estado, 10 ministros de Relaciones Exteriores y 7 vicecancilleres.

Además del canciller, también participarán la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

Durante el evento, en donde abordará los mecanismos para fortalecer la efectividad de la región en espacios multilaterales y de cooperación.

La agenda del ministro de Relaciones Exteriores incluye reuniones bilaterales con su homólogo boliviano Fernando Aramayo, con su par panameño Javier Martínez-Acha Vásquez y con la canciller de Jamaica, Kamina Johnson Smith.

Asimismo, se prevé un encuentro entre el canciller peruano y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

