El canciller Hugo de Zela llegará a Panamá para participar en la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, evento que analiza los principales desafíos y oportunidades de la región.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que en este encuentro que congregará a representantes del sector público y privado de la región, en donde se buscará promover acuerdos que faciliten el comercio y la inversión.
También señaló que esta segunda edición del Foro, organizado por el Gobierno de Panamá y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), contará con la presencia de 8 jefes de Estado, 10 ministros de Relaciones Exteriores y 7 vicecancilleres.
Además del canciller, también participarán la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.
Durante el evento, De Zela intervendrá en el panel de alto nivel “La era de la fragmentación global: una diplomacia de resultados para América Latina y el Caribe”, en donde abordará los mecanismos para fortalecer la efectividad de la región en espacios multilaterales y de cooperación.
La agenda del ministro de Relaciones Exteriores incluye reuniones bilaterales con su homólogo boliviano Fernando Aramayo, con su par panameño Javier Martínez-Acha Vásquez y con la canciller de Jamaica, Kamina Johnson Smith.
Asimismo, se prevé un encuentro entre el canciller peruano y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.